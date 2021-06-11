Çalışanının kafasına silah dayayan müdürün avukatından akılalmaz savunma: Müvekkilim sürekli şaka yapıyor



'MELİS'E KALEM ATTIĞI İÇİN BANKAYA MÜFETTİŞ GELMİŞTİ'

Mahkeme heyetinin daha önce benzer bir olay yaşanıp yaşanmadığı sorusuna ise Selçuk Ö. şöyle yanıt verdi:

"Müdürümüz genellikle personele şaka yapardı, bazen şakanın dozu kaçabilirdi. Ancak müdürün şakacı biri olduğu bilindiği için kimse tepki vermedi. Müdürümüz daha önce bu derecede bir şaka yapmamıştı, ancak Melis'e 3-4 metre mesafeden kalem attığını görmüştüm. Zaten bu iş için bankaya müfettiş gelmişti ve olay soruşturulmuştu."



Tanık olarak dinlenen bir başka banka çalışanı da olayı görmediğini ancak Turabi K.'nin şakacı biri olduğunu söyledi.