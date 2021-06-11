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    • Yaşam
    • 11.06.2021 08:48
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    • 11.06.2021 09:00
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    Ameliyat olan kadının karnında mala unutuldu

    Bugüne kadar ameliyat olan hastaların karnında makas, gazlı bez unutulduğu duyulmuştur. Ancak bu defe mala unutuldu. Ameliyatlarda kullanılan mala 'nun karnında unutuldu. Soylu, hastaneye açtığı tazminat davasını da kazandı.

    Hastanın karnında mala unutuldu

    Fatma Soylu (41), 6 yıl önce karın boşluğundaki ağrı nedeniyle İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanede dalağının patladığı anlaşılan Fatma Soylu ameliyat edildi, 3 gün sonra da taburcu oldu.

    NEFES DARLIĞI YAŞAYINCA ULTRASONDA ORTAYA ÇIKTI
    Hürriyet'in haberine göre; şiddetli ağrılar çeken ve yürüyemeyen Fatma Soylu ağrıları bir türlü geçmeyince yine hastaneye gitti. Doktorlar ameliyat sonrası ağrıların normal olduğunu söyleyip geri gönderdi.

    42 gün boyunca ağrılara dayanmaya çalışan Soylu, nefes alma problemi yaşamaya başlayınca bir kez daha hastaneye gitti. Çekilen ultrasonda Soylu'nun karnında metal bir cisme rastlandı. Ameliyat sırasında doktorların karında unuttuğu mala ameliyatla çıkartıldı.

        ALETLERİ SAYMAMIŞLAR
        Fatma Soylu, hastane ve ameliyatını yapan ekibe dava açtı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi kusuru Sağlık Bakanlığı'nda sayarak Fatma Soylu'ya 82 bin 71 lira tazminat ödenmesine hükmetti.

        Sağlık Bakanlığı parayı ödedi ancak tazminatı geri almak için ameliyatı yapan doktor ve hemşireye dava açtı.

        Ameliyatta kullanılan araçların hemşire tarafından tek tek sayılması ve hem hekim hem de ameliyat hemşiresi tarafından bu sayımın tutanağa bağlanması gerektiğini belirten Bakanlık, Fatma Soylu'ya ödenen tazminatın doktor ve hemşireden tahsil edilmesini istedi.
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