Ameliyat olan kadının karnında mala unutuldu

Fatma Soylu (41), 6 yıl önce karın boşluğundaki ağrı nedeniyle İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanede dalağının patladığı anlaşılan Fatma Soylu ameliyat edildi, 3 gün sonra da taburcu oldu.
NEFES DARLIĞI YAŞAYINCA ULTRASONDA ORTAYA ÇIKTI
Hürriyet'in haberine göre; şiddetli ağrılar çeken ve yürüyemeyen Fatma Soylu ağrıları bir türlü geçmeyince yine hastaneye gitti. Doktorlar ameliyat sonrası ağrıların normal olduğunu söyleyip geri gönderdi.
42 gün boyunca ağrılara dayanmaya çalışan Soylu, nefes alma problemi yaşamaya başlayınca bir kez daha hastaneye gitti. Çekilen ultrasonda Soylu'nun karnında metal bir cisme rastlandı. Ameliyat sırasında doktorların karında unuttuğu mala ameliyatla çıkartıldı.