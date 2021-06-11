Kadıköy'de bir pansiyonda kalan 29 yaşındaki hemşire, 3. kattan düşerek can verdi

İzmir'de bir hastanede hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, geçen yıl sosyal medyada gemi kaptanı T.B. ile tanıştı. Bir süre oradan arkadaşlık yapan ikili yüz yüze görüşmeye başladı. Hemşire Şebnem Köker, geçtiğimiz hafta İzmir'den İstanbul'a geldi.

ZEMİNE ÇAKILDI

Kadıköy Moda'da erkek arkadaşıyla tuttuğu bir pansiyona yerleşti. İddiaya göre, Köker'in birlikte kaldığı sevgilisine bir telefon geldi ve ikili tartıştı.

Köker, önceki sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3'üncü katındaki odanın penceresinden, zemindeki istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düştü. Talihsiz hemşire Şebnem Köker olay yerinde hayatını kaybetti.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Polisin olayla ilgili görgü tanıkları ve güvenlik kamera kaydına ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Köker'in kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca belirleneceği belirtildi.