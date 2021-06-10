Güneş tutulmasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir. Güneş ve Ay tutulması esnasında Küsuf namazı kılınır. 2 rekattır.

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7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.