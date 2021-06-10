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    • Yaşam
    • 10.06.2021 10:36
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    • 10.06.2021 10:36
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    Vatandaşlar gündemde sıklıkla ? Sorusuna yanıt arıyor. Özellikle astroloji ile ilgilenenler yaşanacak doğa olaylarını yakından takip ediyor, etkilerinin nasıl olacağını ve neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Bugün Ateş Çemberi gerçekleşecek ve heyecan dolu geri sayım başladı. Peki neler?

    takvim.com.tr
    Güneş tutulmasında hangi dualar okunur?

    Güneş tutulmasında hangi dualar okunur? 10 Haziran Ateş Çemberi Güneş tutulmasında okunacak dualar ve esmalar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Görsel şölenin yaşanacağı bu doğa olayının bir de astrolojik yanı var ve vatandaşlar merakla neler yaşanacağını araştırırken bir yandan da yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu merak ediyor. İşte detaylar…

    ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

    Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayı olan aynı zamanda bu yılın ilk Güneş tutulması Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu.Yılın en yakın astronomik olayları arasında yer alan Ateş Çemberi Güneş Tutulması 10 Haziran 2021'de perşembe günü gerçekleşecek. Tutulma saat 13.53 'te meydana gelecek.

    GÜNEŞ TUTULMASINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

    Osmanlı döneminde müneccimbaşılar Güneş ve Ay tutulmalarını daima titizlikle incelemişlerdir. Kayıt altına almış, padişah ve saray halkını bu konuda bilgilendirmişlerdir. Gereken tedbir ve izlenmesi gereken yollar konusunda rehberlik etmişlerdir. XV. yüzyılın sonları ile XVI. yüzyılın başlarında başlayan müneccimbaşılık müessesinde Osmanlı sarayında Bîrun erkanından olan müneccimbaşılar, aslen ilmiye sınıfına mensup medrese mezunu kişilerdir. Kuyruklu yıldızların geçişi, zelzele, yangın, Güneş ve Ay tutulmaları gibi önemli astronomi hadiseleri ile fevkalade olayların gözlemleri sonucu yaşanacak olumsuzlukları en aza indirebilmek için bu zamanlarda sizlerle paylaştığım dua ve uygulamaları yaparlardı.

        Güneş tutulmasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir. Güneş ve Ay tutulması esnasında Küsuf namazı kılınır. 2 rekattır.

        Okunacak esma ve dualar

        312 kez Ya Rakiybu
        75 kez Ya Muzillu
        14 kez Ya Vehhab
        100 kez Ya Gaffar
        1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü
        306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.
        7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

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