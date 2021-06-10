

Bugün yaşanan olayda, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi.

Birkaç dakika süren bu olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medya platformunda paylaşıldı.