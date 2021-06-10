'Kıskançlık' krizi! Eşini bacaklarından vurdu

Antalya'da Mehmet D. isimli bir şahıs kıskançlık nedeniyle eşi Seycan D. ile tartıştı.



Olay, saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Mehmet D. ile eşi Seycan D. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Mehmet D., tabancayla ateş ederek, Seycan D.'yi bacaklarından yaraladı. Mehmet D., olay sonrası kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ekibi sevk edildi. Seycan D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, Mehmet D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.