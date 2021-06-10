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    • Yaşam
    • 10.06.2021 17:48
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    • 10.06.2021 17:54
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    'Kıskançlık' krizi! Eşini bacaklarından vurdu

    Son dakika haberleri... 'da . isimli bir şahıs kıskançlık nedeniyle eşi . ile tartıştı. Tabancayla ateş eden şahıs eşini bacaklarından vurdu. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, Mehmet D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kıskandığı eşini bacaklarından vurdu

    'da . isimli bir şahıs kıskançlık nedeniyle eşi . ile tartıştı.

    Olay, saat 15.30 sıralarında, ilçesine bağlı Mahallesi 3560 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Mehmet D. ile eşi Seycan D. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

    Mehmet D., tabancayla ateş ederek, Seycan D.'yi bacaklarından yaraladı. Mehmet D., olay sonrası kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ekibi sevk edildi. Seycan D., ilk müdahalenin ardından ambulansla 'ne götürüldü. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, Mehmet D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam 'Kıskançlık' krizi! Eşini bacaklarından vurdu