"ÇARPAN SÜRÜCÜ KENDİSİ ALKOLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Diğer otomobilin sürücüsü Turhan Kaya, "Ben de kazanın şokuyla nasıl olduğunu anlayamadım. Arkadan herhalde makas atarak geliyordu ve alkollülerdi. Vura vura geldiler. Benim de aracımın tamponu hasar aldı. Işık yeşil yanmıştı, tam hareket etmiştim. Ondan sonra zaten ne olduğunu anlamadım.