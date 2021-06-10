DİĞER ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Diğer üçüncü kişi olan Şahin K.'yı ise indirdiklerini yönünde ifade verdiler. Polis saldırı olaya karışan Şahin K.'yı arama çalışmalarına devam ediyor.





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