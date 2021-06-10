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    • Yaşam
    • 10.06.2021 09:58
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    • 10.06.2021 09:58
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    , ? Burçlara etkisi…

    , Sorusunun yanıtı özellikle astroloji severler tarafından yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Zaman zaman doğa olayları gerçekleşiyor ve bu görsel şöleni izlemek isteyenler heyecanla detayları araştırmaya başlıyor. için heyecanlı bekleyiş başlamışken nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki ? Ateş çemberi güneş tutulmasının burçlara etkisi ne olacak?

    takvim.com.tr
    Ateş çemberi güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

    Ateş çemberi güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 10 Haziran Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu müthiş doğa olayına tanık olmak isteyenler ülkemizden izlenip izlenemeyeceği merak ederken bir yandan da astroloji severler ateş çemberi güneş tutulması 12 burç üzerinde ayrı ayrı nasıl etkiler yaratacağını, olumsuz mu yoksa olumlu anlamda mı etkilerinin olacağını merak etmeye başladı. İşte detaylar…

    ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayı olan aynı zamanda bu yılın ilk Güneş tutulması Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu.Yılın en yakın astronomik olayları arasında yer alan Ateş Çemberi Güneş Tutulması 10 Haziran 2021'de perşembe günü gerçekleşecek. Tutulma saat 13.53 'te meydana gelecek.

    TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

    Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son nokta olacak. Başka bir deyişle Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

        ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

        KOÇ: Bugün çevreniz sizden etkilenirken, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzle ilgili değişimler yapmamalısınız. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz.

        BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. İş ilişkilerinizde yapıcı davranacaksınız. Arabuluculuk görevinizi yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arsında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız.

        İKİZLER: Gücünüzün yavaşladığını hissederek kendinizi geri plana çekebilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Gizemli bir havaya girecek ve düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.

        YENGEÇ: Geçmişteki hataları yapmamalısınız. Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Bu dönemde çevrenizi yargılıyorsunuz.

        ASLAN: Kendinizle ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz. Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanıza rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar.

        BAŞAK: İçinizdeki karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlanmak isteyeceksiniz. Bugün nostaljik duygular yaşayacaksınız. Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile, geçmiş olaylardan tartışabilirsiniz.

        TERAZİ: Sürprizlerle karşı hazırlıklı olmalısınız. İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz. Birçok kişinin dikkati üzerinizde olacak.

        AKREP: Bugün zihinsel dağınıklığınız var. Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Değişen hava şartları, en çok sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın.

        YAY: Bugün, kişisel enerjiniz çok yüksek olacak. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden oldukça olumlu bir şekilde etkilenecekler. Beden diliniz çok iyi kullanacaksınız.

        OĞLAK: Disiplinli bir şekilde yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi çok iyi takip ediyorsunuz. Maddi durumu iyi olan kişiler karşınıza çıkacaktır.

        KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün. Güçlü kişilerin desteğini hissedeceksiniz. Arzularınızın tavanı yüksek ve ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.

        BALIK: Duygusal yaşamınızla ilgili değişimler yapmalısınız. Kuracağınız beraberliklerden karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Bu dönem kısa vadeli sözleşmeler yapmalısınız.
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