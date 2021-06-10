Ateş çemberi güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 10 Haziran Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu müthiş doğa olayına tanık olmak isteyenler ülkemizden izlenip izlenemeyeceği merak ederken bir yandan da astroloji severler ateş çemberi güneş tutulması 12 burç üzerinde ayrı ayrı nasıl etkiler yaratacağını, olumsuz mu yoksa olumlu anlamda mı etkilerinin olacağını merak etmeye başladı. İşte detaylar…
ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayı olan aynı zamanda bu yılın ilk Güneş tutulması Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu.Yılın en yakın astronomik olayları arasında yer alan Ateş Çemberi Güneş Tutulması 10 Haziran 2021'de perşembe günü gerçekleşecek. Tutulma saat 13.53 'te meydana gelecek.
TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son nokta olacak. Başka bir deyişle Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.