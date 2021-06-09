Araştırmacı-Yazar Güngör Üçüncüoğlu, ''Kaleyi aldıktan sonra restore ettireceğiz. Dedikodular çıkıyor, 'alacağız, satacağız' diye. Bizim böyle bir gayemiz yok" dedi.
Gümüşhane'de yaşayan Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, kendilerine ait olduğunu öne sürdükleri tarihi kaleleri sahiplenme girişimlerini sürdürüyor. Ailenin ilk girişimi, Tarabzon'da 13'üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen limana hâkim noktadaki Güzelhisar Kalesi oldu.
Kalenin de yer aldığı bin 300 dönüm arazi için dava açıldı. Güzelhisar Kalesi arazisinin, 1737-1745 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Trabzon Valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa'ya ait olduğunu öne süren torunları hukuk mücadelesi başlattı. Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, varis olduklarının tescili ve arazinin tapusunun kendilerine verilmesi için Torul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.