"KALEYİ ALIP SATMA GAYEMİZ YOK"

Kaleyi aldıktan sonra restorasyon yaptıracaklarını anlatan Üçüncüoğlu, "Dedikodular çıkıyor 'kaleyi 'alacağız, satacağız' diye. Bizim böyle bir gayemiz yok. Birileri çıkıyor biz Üçüncüoğulları'ndanız diye konuşuyor. Torul'a bir kere gelmemişlerdir. Konuşanı da susturmak mümkün değil. Ben Üçüncüoğlu Derneği'ni 2000 yılında kurdum, başkan olarak hala devam ediyorum.