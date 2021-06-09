8 yaşındaki çocuk felaketi yaşadı! Dinlenmek isterken 10 metreden betona çakıldı! Yer: Esenyurt

Güzelyurt'ta önüne gelen müteahhit. Belediye buna nasıl izin vermiş? Bu olayda da hem belediyeyi, hem müteahhidi dava edeceksin. Burası böyle bırakılabilir mi böyle saçmalık olur mu?" dedi.

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