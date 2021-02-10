Davayı kazandılar! 700 yıllık kalenin sahibi oldular

Kalemize kavuşmamız bu kadar yakın. Ben bunu dava ilk açıldığında da söylemiştim, bizim amacımız sadece kaleyi almak değil, ilk önce kalenin önüne 'Üçüncüoğlu Kalesi' yazdıracağız. Daha sonra gelirinden, bizim okuyan çocuklarımıza yetimlerimize bir gelir sağlamayı düşünüyoruz. Şu an halihazırda kalenin altından bir tünel geçiyor biz oranın ücretini de alacağız, kale üzerinde bulunan park var biz orayı da alacağız ve gelirlerini toplayacağız. Ben tabi ki kalede yaşamak isterim. Ben tarihi çok seviyorum. İnsan geçmişini bilmeli ve unutmamalı gerektiği yerde kalede de yaşanabilir" diye konuştu.