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    • Yaşam
    • 09.06.2021 16:49
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    • 09.06.2021 16:49
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    Mimar Esra Kazmirci: Değişimin öncüsü biz olacağız

    Sağlık, eğitim, sosyal yaşam ve çalışma alışkanlıklarımızın tümünü değiştiren koronavirüs pandemisi, mimari ve tasarım sektöründe de yeni kriterler ortaya çıkardı. "Projelerimi pandemi öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırıyorum" diyen mimar Esra Kazmirci ile sektördeki değişimi konuştuk.

    Mimar Esra Kazmirci: Değişimin öncüsü biz olacağız

    Küresel koronavirüs pandemisi, hayatın her alanında olduğu gibi mimari ve tasarım sektöründe de bir değişim-dönüşüm süreci başlattı. Karantina günlerinde evlerin adeta bir sığınak görevi gördüğüne dikkat çeken mimar Esra Kazmirci, bu gerçekten yola çıkarak kendi projelerinde değişiklikler yaptığını söyledi:

    "Projelerimi pandemi öncesi ve sonrası olarak net şekilde ikiye ayırıyorum. Evlerin karantina zamanında bir sığınağa dönüşmüş olması, insanların yaşadıkları yerlere bakış açısını değiştirdi. Evlerde geçirilen zamanın artmasıyla, içinde oturanlara ne hissettirdiği de daha önem kazandı. Ben de artık yeni projelerimde evlerin yapısal ve donanımsal açıdan daha kapsayıcı olmasına dikkat ediyorum."



    ARTIK İŞLEVSELLİK ÖN PLANDA
    Esra Kazmirci, yaşam alanları söz konusu olduğunda sadece iyi bir görüntünün yeterli olmadığını, pandemi sürecinde işlevselliğin daha ön plana çıktığını belirtti: "Artık sadece tasarım yeterli değil. İşlevsellik de bilinçli tüketimle beraber şekil değiştirdi. Tasarımcılar olarak yeni normalde bizim üzerimize düşen önemli görevler var. İç mimarlar, mimarlar ve sanatçılar doğal olarak bu değişimin öncüsü olmak durumunda. Ben tasarımlarımı bu doğrultuda yararlı bir araç olarak kullanıyorum."

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