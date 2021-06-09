Merve Çolak Dereli'nin Luva Klinik hesabı Instagram'da fenomen oldu

Son yılların en popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da fenomen olmak, her kullanıcının hayali. Ancak milyonlarca hesap arasından dikkat çekerek sıyrılmak ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşmak o kadar da kolay değil. Merve Çolak Dereli, yöneticisi olduğu Luva Klinik için açtığı sayfayla bunu kısa sürede başardı ve hesap 250 bin takipçi sayısına ulaştı.

ÜNLÜLERİN ESTETİKLERİ MERCEK ALTINDA

Merve Çolak Dereli, Luva Klinik'in sayfasında estetik dünyasından merak edilen konular hakkında bilgiler veriyor, işlemlerin nasıl yapıldığını, trend uygulamaları anlatıyor. Sayfada ayrıca sanat dünyasının ünlü yıldızlarının hangi estetik uygulamaları yaptırdığı da mercek altına alınıyor. Sayfanın takipçilerinin en çok beğeni yağdırdığı paylaşımlar ise Dereli'nin eğlenceli yorumları. Takipçilerine "Çekirgelerim" diye hitap eden Merve Çolak Dereli'nin estetik sektörüne dair esprili yorumları etkileşim rekorları kırıyor.