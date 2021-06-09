Fame İstanbul ünlülerin en çok tercih ettiği marka oldu

2015 yılında kurulan ve 6 yılda kadın giyim modasının devlerinden biri haline gelen Fame İstanbul iç ve dış ticarete yön vermesinin yanı sıra bu yıl ünlülerin en çok tercih ettiği marka haline geldi. Fame İstanbul "sadece bedeni değil ruhu giydirmek" vizyonuyla başladığı yolculukta tasarımlarıyla gündemden düşmüyor.

Güçlü bir tasarım ekibiyle çalışan Fame İstanbul Çin'den İtalya'ya kadar birçok tasarımcıyla dünya modasının nabzını tutuyor. Fame İstanbul yönetimi; "Seçimleriniz ne olursa olsun Fame İstanbul'un romantik ruhu son derece uyumlu olmayı başarıyor. Fame İstanbul stilinin arkasında klasik duruştan ziyade zamansızlık var.

Fame İstanbul modadaki tüm detayları sizlerle buluşturmayı hedefliyor. Evde ya da dışarda fark etmeksizin günlük yaşamın her anında sizlere eşlik edecek. Tasarımlar karakterin ve ruhun yansımasıdır. Kıyafetin sadece yakışması değil bir bütün olması gerektiği inancıyla hareket ediyoruz. Bu da başarıyı kaçınılmaz yapıyor" dedi.