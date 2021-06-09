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    • Yaşam
    • 10.06.2021 07:00
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    • 10.06.2021 07:00
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    İzmir'de gece yarısı korku dolu anlar! Otomobil 5 metre yükseklikten yuvarlandı: Binanın yıkıldığını sandık

    İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak 5 metre yükseklikten binaların arasında bulunan yeşil alana yuvarlandı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü olay yerinden kaçarken, araçta sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

    DHA
    Gece yarısı korku dolu anlar! Bina yıkıldı sandık

    Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 DD 4863 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak, 5 metre yükseklikten binaların arasındaki yeşil alana yuvarlandı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü olay yerinden kaçarken, çevredekiler sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine gelen 110 AKS ekiplerinin müdahalesi ile F.C.O. (26) ve Ö.D.(32), ezilen otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarıldı. F.C.O.'nun durumunun iyi olduğu anlaşılınca ifadesi alınmak üzere polis merkezine, yaralanan Ö.D. ise ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirdi. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmala de çalışma başlatıldı.



    'BİNANIN YIKILDIĞINI SANDIK'
    Kaza sırasında ailesi ile birlikte evinde oturan Gökhan Sayar, "Çok büyük bir ses duyduk. Arkadaki binanın yıkıldığını sandık. Çıktık baktık ve araç burada duruyor, içerisinde ise 2 kişi vardı. Durumları iyiydi ama çok da kendilerinde değillerdi. Görevliler geldi ve yaralıları sıkıştıkları araçtan sağ salim çıkardı" dedi.

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    Haberler Yaşam İzmir'de gece yarısı korku dolu anlar! Otomobil 5 metre yükseklikten yuvarlandı: Binanın yıkıldığını sandık