'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 15 km sonra yakalandı: 18 bin lira cezası kesildi



Gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna Halil A." Ehliyet yoktu" diye cevap verdi. Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, Halil A.'ya ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürme, ışık ihlali, tehlike araç kullanma gibi maddelerden 15 bin TL para cezası kesti. Ayrıca Halil A. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kız arkadaşına sokağa çıkma yasağını ihlalden kişi başı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.