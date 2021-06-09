'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 15 km sonra yakalandı: 18 bin lira cezası kesildi

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 01 ABM 306 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.
Araç sürücüsü Halil A. (34) polislerin ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Yaklaşık 15 kilometre boyunca tüm trafik kurallarını hiçe sayarak ölümüne kaçan Halil A., Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi ara sokaklarında Çukurova Devriye ve Seyhan Devriye Ekipleri tarafından yakalandı.
Yakalanan Halil A. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı mukavemette bulununca polis şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.