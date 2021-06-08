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    • Yaşam
    • 09.06.2021 01:31
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    • 09.06.2021 01:45
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    Akaryakıt istasyonunda yakıt alan otomobil topuna döndü! O anlar kamerada

    Son dakika haberleri... 'da akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç ler içinde kaldı. Otomobil şoförü alevlerin sardığı otomobilden hızla inip uzaklaşırken istasyon personelinin soğukkanlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    İHA
    Akaryakıt alan otomobil alev topuna döndü!

    Bartın'da akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç alevler içinde kaldı.

    Olay Bartın'ın Kozcağız beldesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 74 AF 840 plakalı aracı ile akaryakıt almak için istasyona giren Muhammet B. daha sonra aracına binip kontağı çevirdiği anda alev topuna dönüşen otomobilin içinde kaldı.

    Alevler içindeki otomobilin kapısını kısa süre içinde açarak araçtan inmeyi başaran M.B. panikle araçtan uzaklaşırken istasyon çalışanları ise istasyonda konuşlu olan yangın tüpleri ile alevler içinde kalan otomobile soğukkanlı bir şekilde müdahale ettiler.

    YAGIN TÜPLERİ İLE SÖNDÜRDÜLER
    Yangın istasyon çalışanlarının müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

        İstasyon çalışanlarının yangına soğukkanlı bir şekilde müdahalede bulunmaları olası bir facianın da önüne geçti.

        Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Muhammet B. İse 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Haberler Yaşam Akaryakıt istasyonunda yakıt alan otomobil alev topuna döndü! O anlar kamerada