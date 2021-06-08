Bartın'da akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç alevler içinde kaldı.
Olay Bartın'ın Kozcağız beldesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 74 AF 840 plakalı aracı ile akaryakıt almak için istasyona giren Muhammet B. daha sonra aracına binip kontağı çevirdiği anda alev topuna dönüşen otomobilin içinde kaldı.
Alevler içindeki otomobilin kapısını kısa süre içinde açarak araçtan inmeyi başaran M.B. panikle araçtan uzaklaşırken istasyon çalışanları ise istasyonda konuşlu olan yangın tüpleri ile alevler içinde kalan otomobile soğukkanlı bir şekilde müdahale ettiler.
YAGIN TÜPLERİ İLE SÖNDÜRDÜLER
Yangın istasyon çalışanlarının müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.