Bartın'da akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç alevler içinde kaldı.

Olay Bartın'ın Kozcağız beldesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 74 AF 840 plakalı aracı ile akaryakıt almak için istasyona giren Muhammet B. daha sonra aracına binip kontağı çevirdiği anda alev topuna dönüşen otomobilin içinde kaldı.