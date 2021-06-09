Çocuklarının gözü önünde öldürdüğü eski eşi için arkadaşlarına 'Bana layık değil' demiş





"EŞİNİ ÇOK SEVDİĞİNİ ANCAK EŞİNİN ONA LAYIK OLMADIĞINI BANA ANLATTI"

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan İsa Kösecik'in Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık İsa Kösecik, tanık Ceyhun Ç. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen ve İsa Kösecik'in iş yerinden arkadaşı olduğunu söyleyen Ceyhun Ç., "Kendisi yaklaşık 1 sene kadar önce eşinin kendisini aldattığını, eşini çok sevdiğini ancak eşinin ona layık olmadığını bana anlattı. Bu dönemde bu konuyu birden fazla kez konuştuk. Daha sonra kendisi eşinden boşandı. Boşandıktan sonra gelişmelerden haberim yoktur" dedi.