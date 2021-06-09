Çocuklarının gözü önünde öldürdüğü eski eşi için arkadaşlarına 'Bana layık değil' demiş

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde 5 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce boşanan 3 çocuk annesi Sevda Özdemir ile İsa Kösecik arasında tartışma çıktı.
3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasında, kısa sürede kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Özdemir'i bıçakladı. Özdemir kanlar içinde yerde kalırken, Kösecik ise olay yerinden kaçtı.
Annelerini kanlar içinde gören çocukların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan İsa Kösecik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.