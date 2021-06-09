Yayladaki kıl çadırda yaşayan ailelerle bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, bölgede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu ifade ederek, "Terörün bölgeden temizlenmesi ile birlikte huzur ve güven iklimi altında tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız huzur ortamında üretime katkı yapıyorlar.