



SEVGİLİSİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS, ANNEYE BERAAT

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 28 Mayıs'ta görülen davanın 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Harun Sezer'i, 'çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Heyet, Emel Öner'in ise beraatine ve tahliyesine hükmetti.



ALPEREN BABASINA GİTMEK İSTEDİĞİ İÇİN DARP ETMEYE BAŞLAMIŞ

Mahkeme heyeti davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Harun Sezer hakkındaki gerekçeli kararda, "Harun Sezer, maktule olay günü televizyonda ne izlediğini ve babasına gitmek isteyip istemediğini sormak suretiyle sataştığı, babasına gitmek istediğini söylemesi üzerine sanığın daha da sinirlenerek maktulü darp etmeye başladığı, kendisine engel olmak isteyen Emel'i darp etmeye başladığı, yine kızları olan E.E.'yi darp ettiği otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere maktulün vücudunda çok sayıda ekinoz ve kırığın saptandığı, boyna bası bulguları tespit edilen Alperen'in künt beden travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve beyin dokusu harabiyeti sonucu öldüğü, 'beden bakımından kendisini savunmayacak durumda olan çocuğu kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verildiği" ifadelerine yer verildi.