Sevgilisinin oğlunu öldürdü! 'Annesi ile birlikte gömdük' dedi!

'BİRLİKTE GÖMDÜK'

Harun Sezer ise, Alperen'e tokat atmadığını iddia ederek, "Hiçbir şekilde kafasını yere ve duvara vurmadım. Alperen, öldüğünde başında değildim. Emel'i hiçbir şekilde tehdit etmedim. Emel ile birlikte boş odaya götürüp bıraktık. Bir parça kanepe örtüsü ile perde aldık. Üstünü çıkarıp, kefenledik. Alperen'i, belediye tarafından yapılan betondan bir çukura Emel ile birlikte gömdük. Bunun dışında üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.