Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1051. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; yaşları 13 ile 15 olan iki çocuk ile yaşadığı eve gelen A.S., çocuklardan birine taciz girişiminde bulundu.
Evde bulunan diğer çocuk ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Daha sonra kaydedilen görüntülerin yayılması üzerine A.S., evden hızla uzaklaştı.
Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri ayaklanarak A.S'nin yaşadığı evin önünde toplandı. A.S.'yi evde bulamayan vatandaşlar, kaldığı eve zarar vererek yakmak istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli mahalleliyi sakinleştirmek istedi. Mahallelinin sakinleşmemesi üzerine polis, uyarı ateşi açtı. Polis ekiplerinin uyarısının ardından mahalle sakinleri dağıldı.