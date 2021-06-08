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    • Yaşam
    • 08.06.2021 19:06
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    • 08.06.2021 19:06
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    ’de nde çıkan yangın söndürüldü

    ’de bir nin mobilya bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Haberin detayları...

    İHA
    Esenler’de bir alışveriş merkezinde yangın

    Yangın, üzerinde bulunan bir nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin 4. katında bulunan mobilya bölümünde yangın çıktı.

    Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar hemen tahliye edilerek, durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise caddeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Araç trafiğinin yaklaşık 1 saat akmadığı caddede araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve caddede oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

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