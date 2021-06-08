ÇİFTLİK Bank davasında firari sanıklardan Cengiz Samur'un avukatı, müvekkilinin istinabe yoluyla Amerika'dan dinlenmesini talep etti. Heyet, avukatın talebini reddederek 4'ü firari 20 sanığın yargılandığı duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, sanık avukatları hazır bulundu. Firari sanık Cengiz Samur'un avukat Behlül Kıroğlu, "Müvekkilimizin Amerika'da istinabe yoluyla dinlenmesini talep ediyoruz" dedi.
Sanıklar Hakkı Cangül ve Faruk Cangül'ün avukatı İdris Efendioğlu da "Müvekkilimizin banka hesabına konulan tedbirin banka kredisini ödemek üzere kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Söz verilen sanık avukatları, eksik hususların giderilmesini talep etti. Duruşma savcısı da eksik hususların giderilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak davanın firari sanıkları Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Kaya hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine karar verdi. Heyet, Amerika'da bulunan firari sanık Cengiz Samur'un istinabe yoluyla dinlenmesi talebini ve sanık avukatlarının banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına yönelik talepleri reddetti. Bazı sanıklar hakkındaki daha önceden verilen yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararının devam etmesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.