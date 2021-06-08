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    Çorbayı içti, kendinden geçti! Çıplak görüntülü şantaj (Yaşam haberleri)

    'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Gökçe G. adlı genç kadını evine çağıran .(73), hayatının şokunu yaşadı. Eve gelen kadın, Muhsin D.'nin çorbasına uyuşturucu ilaç atıp iş ortağıyla birlikte mağdura ait telefondan, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar attı. Ardından cüzdanını da çaldı. 102 bin lirasını kaptıran mağdur, sabah polisler kendisini uyandırınca, soyulduğunu anladı.

    Paralar gitti

    İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Gökçe G. adlı genç kadını evine çağıran Muhsin D.(73), hayatının şokunu yaşadı. Eve gelen kadın, Muhsin D.'nin çorbasına uyuşturucu ilaç atıp iş ortağıyla birlikte mağdura ait telefondan, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar attı. Ardından cüzdanını da çaldı. 102 bin lirasını kaptıran mağdur, sabah polisler kendisini uyandırınca, soyulduğunu anladı. Kamera kayıtlarından tespit edildikten sonra yakalanan Gökçe G. ve yanındaki Cafer D. tutuklandı. Haklarında dava açılan şüphelilere 37 yıla kadar hapis istendi. Atakan Irmak.

    BİR DİLEK'İ VAR
    Antalya'da     yaşayan Dilek Göktaş (37), 9 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi A.O.'dan 2 yıldır şiddet gördüğünü söyledi. Eşinden en son 31 Mayıs'ta dayak yiyen genç kadın, "Otelde tatlı şefi olarak çalışıyor, kışları da kamyon şoförlüğü yapıyordu. 2 yıl önce ise tamamen kamyonculuğa başladı. Hiç durmadan gidip geldiği için, araç kullanırken uyumamak ve enerji almak adına, arkadaşlarının tavsiyesiyle uyuşturucuya alıştı. Madde bağımlısı olduktan sonra da şiddet görmeye başladım. Kafamda cam sürahi kırıp, boynuma falçata dayadı. Oğlum E.O ile başka bir eve taşındım, Ama kısa süre bizi buldu. Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı.

    BALKONDAN ATLADI!
    Elazığ'da     yaşayan Hülya -Mahmut S. çifti, Adana'da bulunan akrabalarını ziyarete geldi. Burada çift bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Sinir krizi geçiren Hülya S., yakınlarının ve eşinin gözü önünde balkona çıkarak kendini birinci kattan aşağıya attı. Genç kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kadın, kendisinin atladığını belirterek eşinden şikayetçi olmadı.

        PATRON DAYAĞI
        Konya'nın Karatay ilçesinde, yedek parça imalatı yapan Murat C., çırak Hasan Hüseyin Yağcı'yı, kalıba yanlış baskı yaptığı gerekçesiyle tokatladı. Yere düşünce tekmeledi. Gözü şişence "Bir anlık sinirle oldu, babana söyleme" dedi.

        KARAKOLDA ÖLÜM VAR
        İstanbul         Esenyurt'ta bir şirkette güvenlik amiri olan Birol Yıldırım, gözaltına alınan iş arkadaşlarının peşinden gittiği polis merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın ailesi darp iddiasıyla konuyu yargıya taşıdı. Ancak ölüm raporunda ise darp izine rastlanılmadı. Kalp krizinden öldüğü iddia edildi.

        OKUL BAHÇESİNDE KADIN CİNAYETİ
        Trabzon'da         24 Şubat Ortaokulu bahçesinde oturan Medine Seyis (43) isimli kadın yanına B.T. bıçağa sarıldı. Tartıştığı kadını çeşitli yerlerinden yaraladı. Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyis tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaçan zanlının, kadının sevgilisi olduğu iddiası ortaya atıldı.

            164.3 MİLYON DEVRETTİ
            6             bilen çıkmayınca 164 milyon 362 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 195'er bin lira, 4 bilenler 2 bin 36'şar lira, 3 bilenler 120'şer lira, 2 bilenler ise 11'er lira kazandı.

            216 BİN TL DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 216 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 913'er lira, 8 bilenler 244'er lira, 7 bilenler 44'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            BOĞULUYORUM
            Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Ökkeş ve Selvi Şavir çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Ömer Şavir arkadaşlarıyla birlikte köylerinin 2 kilometre uzağındaki Yamaçoba sulama göletine gitti. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte suya giren Şavir bir süre sonra derin bir bölgeye girince çırpınmaya başladı. 17 yaşındaki genç "Boğuluyorum" dedikten sonra kaybolduğu sudan cansız olarak çıkarıldı. Mehmet BONCUK.

                HOROZ OPERASYONU
                Van'ın                 İpekyolu ilçesinde bir esnafın kendi iş yerinin bodrum katını horoz dövüşü ringine çevirerek bahis oynattığını tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Suçüstü yapan polis ekipleri, 24 kişiye idari para cezası uyguladı. Dövüştürülen horozlar ise tedavileri yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Meral YILDIZ.

                ESNAF SAHİP ÇIKTI
                Bursa                 İznik'te ilçesinde evinin bahçesine, annesine çiçek koparmak için çıktıktan sonra yolunu kaybeden 3 yaşındaki Sami Can'a esnaf sahip çıktı. Belediye ekipleri tarafından yapılan anons üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

                YAP MİYAV!
                ABD'li Purdue Üniversitesi kedileri araştırdı! Her köşe başında miskin miskin yatan bu sevimli hayvanların insanlığı kıtlıktan koruduğu ortaya çıktı! Araştırmayı yürüten Alan Beck, "Ahırlarda ve tahıl depolama alanlarında fareleri öldüren kediler, hayati önem taşıyor. Kediler olmasaydı, insanlar daha az yiyeceğe sahip olurdu" ifadesini kullandı.

                    DAYAĞA GELİN!
                    Damat                     tarafı kuaföre gelin başı dayağı attı! Olay Gaziantep'te yaşandı. Kuaför Melisa Güner, cumartesi günü bir gelinin düğün saçını ve makyajını yaptı. Anlaştıkları paraya ek olarak 120 lira daha ücret isteyince 4 çalışanı ile birlikte damat tarafının şiddetine maruz kaldı. Damat Y.G.'nin kendisine tekme, tokat ve sopayla saldırdığını söyleyen Güner, "Gözaltına alınmışlar ve serbest bırakılmışlar. O kadar erkek işyerimize gelerek beni ve çalışan kadınları darp etti. Ben adaletin yerini bulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

                    MİLLET BAHÇESİ
                    Isparta'nın                     Sav beldesinde yaşayan İbrahim Çakmakçı (80) oluşturduğu 5 bin metrekarelik hayır bahçesinde yetişen ürünleri 26 yıldır gelen misafirlerine ikram ediyor. Bahçeyi ziyaret edenler, ürünleri toplayarak, tadına bakabiliyor. 70 kiraz ağacı, 100 cennet elması ağacı, 3 bin kök çilek ile diğer ürünlerin bulunduğu bahçeyi 1965'te oluşturduğunu belirten Çakmakçı, "Biz 30 yıl bu bahçede yedik, içtik ve sattık. 1995'ten bu güne kadar bahçede yetişen ürünleri misafirlerime ikramda bulunuyorum. Herkes gelsin, bahçemizi görsün ve ücretsiz olarak yesin" dedi.
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                    Haberler Yaşam Çorbayı içti, kendinden geçti! Çıplak görüntülü şantaj (Yaşam haberleri)