Çorbayı içti, kendinden geçti! Çıplak görüntülü şantaj (Yaşam haberleri)

İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Gökçe G. adlı genç kadını evine çağıran Muhsin D.(73), hayatının şokunu yaşadı. Eve gelen kadın, Muhsin D.'nin çorbasına uyuşturucu ilaç atıp iş ortağıyla birlikte mağdura ait telefondan, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar attı. Ardından cüzdanını da çaldı. 102 bin lirasını kaptıran mağdur, sabah polisler kendisini uyandırınca, soyulduğunu anladı. Kamera kayıtlarından tespit edildikten sonra yakalanan Gökçe G. ve yanındaki Cafer D. tutuklandı. Haklarında dava açılan şüphelilere 37 yıla kadar hapis istendi. Atakan Irmak.
BİR DİLEK'İ VAR
Antalya'da yaşayan Dilek Göktaş (37), 9 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi A.O.'dan 2 yıldır şiddet gördüğünü söyledi. Eşinden en son 31 Mayıs'ta dayak yiyen genç kadın, "Otelde tatlı şefi olarak çalışıyor, kışları da kamyon şoförlüğü yapıyordu. 2 yıl önce ise tamamen kamyonculuğa başladı. Hiç durmadan gidip geldiği için, araç kullanırken uyumamak ve enerji almak adına, arkadaşlarının tavsiyesiyle uyuşturucuya alıştı. Madde bağımlısı olduktan sonra da şiddet görmeye başladım. Kafamda cam sürahi kırıp, boynuma falçata dayadı. Oğlum E.O ile başka bir eve taşındım, Ama kısa süre bizi buldu. Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı.
BALKONDAN ATLADI!
Elazığ'da yaşayan Hülya -Mahmut S. çifti, Adana'da bulunan akrabalarını ziyarete geldi. Burada çift bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Sinir krizi geçiren Hülya S., yakınlarının ve eşinin gözü önünde balkona çıkarak kendini birinci kattan aşağıya attı. Genç kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kadın, kendisinin atladığını belirterek eşinden şikayetçi olmadı.