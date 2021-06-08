Çorbayı içti, kendinden geçti! Çıplak görüntülü şantaj (Yaşam haberleri)

DAYAĞA GELİN!

Damat tarafı kuaföre gelin başı dayağı attı! Olay Gaziantep'te yaşandı. Kuaför Melisa Güner, cumartesi günü bir gelinin düğün saçını ve makyajını yaptı. Anlaştıkları paraya ek olarak 120 lira daha ücret isteyince 4 çalışanı ile birlikte damat tarafının şiddetine maruz kaldı. Damat Y.G.'nin kendisine tekme, tokat ve sopayla saldırdığını söyleyen Güner, "Gözaltına alınmışlar ve serbest bırakılmışlar. O kadar erkek işyerimize gelerek beni ve çalışan kadınları darp etti. Ben adaletin yerini bulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyorum" ifadesini kullandı.