TAKİP EDİP DURDURDULAR

O.D. ve Y.D., kendi araçlarıyla takip ettikleri otomobili durdurdu. G.İ., yaşanan tartışma sırasında araçtan inerek yaya olarak kaçtı. O.D. ve Y.D. ise taş ve sopalarla araca zarar vererek camlarını kırdı.





Sesler üzerine dışarı çıkan mahalleli ise polise haber verdi. O.D. ve Y.D. ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı.