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    • Yaşam
    • 08.06.2021 00:16
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    • 08.06.2021 00:31
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    Ortalığı karıştıran iddia! "Beraber alkol alan arkadaşlardan biri ev sahibinin eşini taciz etti"

    'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı. O.D. isimli şahsın eşi, evlerinde kocasıyla alkol alan arkadaşı G.İ.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Evden kaçıp yoldan geçen bir araca binerek uzaklaşan G.İ.'yi kovalayan O.D. vrkadaşı Y.D., durdurdukları araca taş ve sopalarla zarar verdi. İşte detaylar...

    DHA
    Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki taciz iddiası ortalığı karıştırdı.



    Olay, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D. ve G.İ., arkadaşları O.D.'nin evinde buluşarak birlikte alkol almaya başladı.

    TACİZ İDDİASI
    Bir süre sonra O.D.'nin ismi öğrenilemeyen eşi, G.İ.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek evde çığlık attı.

    Tepkiler üzerine evden kaçan G.İ., yoldan geçen bir araca "Beni kovalıyorlar ağabey. Kurtar beni" diyerek bindi.

    TAKİP EDİP DURDURDULAR
    O.D. ve Y.D., kendi araçlarıyla takip ettikleri otomobili durdurdu. G.İ., yaşanan tartışma sırasında araçtan inerek yaya olarak kaçtı. O.D. ve Y.D. ise taş ve sopalarla araca zarar vererek camlarını kırdı.



    Sesler üzerine dışarı çıkan mahalleli ise polise haber verdi. O.D. ve Y.D. ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı.

        Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, G.İ., Y.D. ve O.D.'yi yakalayarak polis merkezine götürdü. Otomobil sürücüsü E.A. ise şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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