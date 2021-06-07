ASLAN BALIĞI

Asıl yaşam alanı Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımları olan, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte Akdeniz'e göç eden zehirli türler arasındaki aslan balığı, son yıllarda Antalya kıyılarında da çokça görülmeye başlandı.