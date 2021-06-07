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    • Yaşam
    • 07.06.2021 22:36
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    • 07.06.2021 22:41
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    'de aslan balığına basan kişi hastanelik oldu!

    Son dakika haberleri... 'nın ilçesinde, denize giren bir şahıs aslan balığına bastı. Şahsın fenalaşması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İsmet G isimli şahıs ambulansla kaldırıldı.

    Denizde balığa basınca hastanelik oldu!

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denize giren bir şahıs aslan balığına basan şahıs hastanelik oldu.

    Göcek Mahallesi Tersane Adası açıklarında denize giren İsmet G, aslan balığına bastı.

    112'DEN YARDIM İSTEDİ
    Olayın ardından İsmet G'nin fenalaşması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

    AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
    Göcek Sahil Güvenlik ekibince bota alınan İsmet G, Göcek'te bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

    İsmet G, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    ASLAN BALIĞI
    Asıl yaşam alanı Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımları olan, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte Akdeniz'e göç eden zehirli türler arasındaki aslan balığı, son yıllarda Antalya kıyılarında da çokça görülmeye başlandı.

        Yüzgeç pektoral (Göğüs) dikenleri zehirli bir türdür, doğal düşmanı pek yoktur ve küçük balıkları ustalıkla avlarlar bu sebeple ekosisteme fazlasıyla zararları vardır.

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