Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denize giren bir şahıs aslan balığına basan şahıs hastanelik oldu.
Göcek Mahallesi Tersane Adası açıklarında denize giren İsmet G, aslan balığına bastı.
112'DEN YARDIM İSTEDİ
Olayın ardından İsmet G'nin fenalaşması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Göcek Sahil Güvenlik ekibince bota alınan İsmet G, Göcek'te bekleyen ambulansa ulaştırıldı.
İsmet G, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ASLAN BALIĞI
Asıl yaşam alanı Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımları olan, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte Akdeniz'e göç eden zehirli türler arasındaki aslan balığı, son yıllarda Antalya kıyılarında da çokça görülmeye başlandı.