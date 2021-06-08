



PARAYLA OTOMOBİL ALIP, 'BİTCOİN' DEMİŞ

Araştırmalarını sürdüren polis, güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı inceleme sonucu 1 kişinin daha ATM'lerdeki bu açığı kullandığını tespit etti. Şüphelinin S.B. olduğunu ve onun da inşaat işçisi olarak çalıştığını saptayan polis, belirlenen adresine operasyon düzenledi. S.B., gözaltına alındı. 10 günde bu açığı kullanarak elde ettiği paralar ile otomobil aldığı belirlenen S.B.'nin aracına mahkeme kararıyla el koyuldu. S.B.'nin, otomobil için yakınlarına, "Bitcoin'den para kazandım. O parayla da araba aldım" dediği ortaya çıktı.