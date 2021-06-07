ARTIK VOLTA ATMAYACAK

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürülüğü'nde görevli narkotik köpeği Volta emekliye ayrıldı.

Kıdemli Başçavuş İlker Kılıçkap, "2016'da Manisa'ya gelen Volta, ülke içinde ve NATO görev gücü kapsamında keskin koku alma yeteneğiyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirilmesine katkı sağladı. Ayrılmak gerçekten zor oldu. Aramızda duygusal bir bağ vardı. O da benim bir evladımdı. Volta artık emekli oldu, bundan sonra yeni bir narkotik dedektör köpeği eğitip yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

HİÇ DÜZGÜN DEĞİL

Samsun'da Mustafa Düzgün ile eşi Emel Düzgün arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Düzgün, pompalı tüfekle 2 çocuğunun annesini kafa ve göğüs bölgesinden yaraladı. Genç kadın yere yığılırken, bu kez aynı silahı kendi kafasına dayayan Düzgün, tetiğe bastı. Ekiplerin yaptığı kontrol sonrası, Düzgün çiftinin öldüğü anlaşıldı.

ALEKSANDER OPERASYONU

İstanbul'da İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen 'Aleksander' diye tabir edilen 38 İskender papağanı kurtarıldı. Beykoz'da 3 evin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdüğü iddia edilen 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.