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    Mersin'de 5 katlı binanın çatısından sarkan bir kişi yürekleri ağza getirdi (Yaşam haberleri)

    Mersin'de 5 katlı binanın çatısından sarkan bir kişi yürekleri ağza getirdi. Bir süre asılı kaldığı çatıdan kendini boşluğa bırakan şahıs, 5. katın balkon demirinin üzerine düştü. Genci evde bulunanlar tutarak ölümden kurtardı.

    Ölüme kıl payı

    Mersin'de 5 katlı binanın çatısından sarkan bir kişi yürekleri ağza getirdi. Bir süre asılı kaldığı çatıdan kendini boşluğa bırakan şahıs, 5. katın balkon demirinin üzerine düştü. Genci evde bulunanlar tutarak ölümden kurtardı.

    ARTIK VOLTA ATMAYACAK
    Manisa     İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürülüğü'nde görevli narkotik köpeği Volta emekliye ayrıldı.

    Kıdemli Başçavuş İlker Kılıçkap, "2016'da Manisa'ya gelen Volta, ülke içinde ve NATO görev gücü kapsamında keskin koku alma yeteneğiyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirilmesine katkı sağladı. Ayrılmak gerçekten zor oldu. Aramızda duygusal bir bağ vardı. O da benim bir evladımdı. Volta artık emekli oldu, bundan sonra yeni bir narkotik dedektör köpeği eğitip yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

    HİÇ DÜZGÜN DEĞİL
    Samsun'da     Mustafa Düzgün ile eşi Emel Düzgün arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Düzgün, pompalı tüfekle 2 çocuğunun annesini kafa ve göğüs bölgesinden yaraladı. Genç kadın yere yığılırken, bu kez aynı silahı kendi kafasına dayayan Düzgün, tetiğe bastı. Ekiplerin yaptığı kontrol sonrası, Düzgün çiftinin öldüğü anlaşıldı.

    ALEKSANDER OPERASYONU
    İstanbul'da     İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen 'Aleksander' diye tabir edilen 38 İskender papağanı kurtarıldı. Beykoz'da 3 evin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdüğü iddia edilen 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

    25.9 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 25 milyon 935 bin lira devretti. 5 bilenler 37 bin 266'şar lira, 4 bilenler 475'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

        1.3 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon 304 bin lira devretti. 5 bilenler 3 bin 15'er lira, 4+1 bilenler 313'er lira, 4 bilenler 36'şar lira, 3+1 bilenler 18'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 7'şer lira, 1+1 bilenler 3'er lira, 0+1 bilenler 3'er lira alacak.

        TÜRKİYE'YE TAM NOT
        Türkiye, Covid-19'a karşı mücadelede dünyaya örnek olacak bir başarı gösterdi. Çabası, yüzlerce ülke tarafından takdir edildi. Aydın Didim'de yaşayan İngilizler de pandemi boyunca güvende kaldıklarını söyledi. Helene Mcgowan, "Türkiye'de kaldığım için çok mutluyum. Bankaya gitmemiz gerekiyorsa yetkililer evimize kadar gelip bizi istediğimiz adrese götürdüler" dedi. Alan- Sandra Jane Mitchell çifti ise memnuniyetini şöyle dile getirdi: Yaklaşık 15 yıldır Didim'de yaşıyoruz. Londra'da küçük bir dairemiz var. O soğuk ve yağışlı havada kalmaktansa Türkiye'de yaşamak çok daha iyi oldu. Bu süreçte aşılarımızı olduk. Her şey mükemmel geçti.

        GEZEMEYEN TAVUK
        Karabük         Yenice'de Cemil Karaçengel'in 210 tavuğu başına iş açtı! Hayvanların tarladaki sebzelere zarar verdiğini gören Karaçengel, 70 metrelik ağaç ve emniyet şeridi ikaz bandından tünel yaptı. Tavuklarını tünelden geçirerek yonca ve buğdayların bulunduğu 2 dönüm alanda beslenmelerini sağladı.

            GENÇLERİN LİSE HEYECANI
            MEB'in düzenlediği LGS'ye 1.5 milyon öğrenci katıldı. Adaylara 1. oturumda Türkçe, dinahlak bilgisi, İnkilap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil'den oluşan 50 soru için 75 dakika verildi. 2. oturumda matematik ve fen'den oluşan 40 soruyu 80 dakikada cevaplamaları istendi. Sonuçlar, 30 Haziran'da www.meb.gov. tr" internet sitesinde olacak.
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            Haberler Yaşam Mersin'de 5 katlı binanın çatısından sarkan bir kişi yürekleri ağza getirdi (Yaşam haberleri)