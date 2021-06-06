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    • Yaşam
    • 07.06.2021 01:46
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    • 07.06.2021 01:56
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    'da feci kaza! TIR otomobili biçti! O anlar saniye saniye görüntülendi

    Son dakika haberleri... 'nın ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen TIR, otomobille çarpıştı. Otomobilde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kaza anı bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

    DHA
    Feci kaza kamerada!

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada TIR bir otomobili adeta biçti.

    KIRMIZI IŞIK İHALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
    Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara yolu üzerinde meydana geldi.

    Ankara yönüne giden Sedat Alacam (54) yönetimindeki 45 M 2928 plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca yan yoldan çıkan Hasan Cankazak yönetimindeki 45 PU 816 plakalı otomobille çarpıştı.

    TIR ZOR DURDU
    Çarpışmanın şiddetiyle otomobili önüne alan TIR, yol kenarındaki sinyalizasyon direğini devirerek durabildi.

    Metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Cankazak ve yolcu konumundaki Bekir Sönmez (18) sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
        Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Sönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza haberini alan yaralıların yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

        TIR sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönü bir süre trafiğe kapandı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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