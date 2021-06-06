TIR ZOR DURDU

Çarpışmanın şiddetiyle otomobili önüne alan TIR, yol kenarındaki sinyalizasyon direğini devirerek durabildi.

Metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Cankazak ve yolcu konumundaki Bekir Sönmez (18) sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.