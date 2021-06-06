Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada TIR bir otomobili adeta biçti.
KIRMIZI IŞIK İHALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara yolu üzerinde meydana geldi.
Ankara yönüne giden Sedat Alacam (54) yönetimindeki 45 M 2928 plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca yan yoldan çıkan Hasan Cankazak yönetimindeki 45 PU 816 plakalı otomobille çarpıştı.
TIR ZOR DURDU
Çarpışmanın şiddetiyle otomobili önüne alan TIR, yol kenarındaki sinyalizasyon direğini devirerek durabildi.
Metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Cankazak ve yolcu konumundaki Bekir Sönmez (18) sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.