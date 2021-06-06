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    • 07.06.2021 07:54
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    Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Gök gürültülü yağışlar geliyor! | HAVA DURUMU RAPORU

    Son dakika haberleri... 'nden flaş bir yağış uyarısı geldi. Yaz aylarına girmemizle havaların ısınması beklenirken yağış uyarıları peş peşe yapılıyor. Meteorolojiden apılan son değerlendirmelere göre: kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, , 'nun kuzeyi ve çevreleri ile 'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte o uyarı ve 5 günlük hava durumu raporu...

    Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü yağışlar geliyor!

    Meteoroloji Genel Müdülüğü'nden flaş bir yağış uyarısı geldi. Yaz aylarına girmemizle havaların ısınması beklenirken yağış uyarıları peş peşe yapılıyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
        Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Uzmanlar 'yaz ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        Yaz sıcakları kuzey bölgelerde maalesef daha var. Ama güneyde ise normal yaz sıcağı diyeceğimiz şeyler daha bir 15 gün var gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta yağmur var Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Her yerinde diyorum ama gün ve gün her yerinde olacak. Yarın akşama doğru gündüz saatlerinde Marmara'dan başlayacak yağmur.

        "GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK"
        İkinci gün yani Salı günü İç Anadolu'yu da içine alacak. Doğu Anadolu'nun kuzeyini de içine alarak gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.

        Çarşamba günü Marmara'dan uzaklaşıyor yağış. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde olacak. Perşembe günü ise; İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinin batısında yağışlar görülecek. Yağışlar gök gürültülü sağanak yağışlı 5. gün ise devam ediyor.

        Yani bu önümüzdeki hafta yağışlı bir havaya giriyoruz. Ama Güneydoğu Anadolu'da hala yağış yok. Hala kuraklık devam ediyor o bölgede. Sıcaklıklar ise kuzey bölgelerde olması gereken 2 ila 4 dereceden daha düşük.

        Ama dediğim gibi önümüzdeki 10-15 gün içerisinde tam yaz sıcaklarını biraz daha bekleyeceğiz. İstanbul'da sıcaklıklar 25 derece civarında olacak. O da yaz sıcağı değil. Yaz sıcağı ne olacaktı Haziran'da? 27-28 derece olması lazımdı İstanbul'da Ona da var. Bir 4 derece daha ısınması gerekiyor. Ama yağışın olması tabi daha bir avantaj teşkil ediyor.

        Tabiki bu yağışlarda şuna dikkat etmemiz lazım... Yeryüzü sıcak olduğu için gök gürültülü sağanak yağışlar oluyor. Burada yıldırım, dolu ihtimalleri de var ama her zaman söylüyorum.

        Dolu tahminini ancak 1-2 saat önce tahmin yapabiliriz. Daha önceden söyleyemiyoruz. Ama o olasılıklar var. Genel olarak iç bölgelerde de bu olasılıklar var. Yıldırım, gök gürültüsü, su baskını olma ihtimali var.

        İşte 5 günlük hava durumu raporu:

        7 HAZİRAN HAVA DURUMU

            8 HAZİRAN HAVA DURUMU

            9 HAZİRAN HAVA DURUMU

            10 HAZİRAN HAVA DURUMU
                Marmara istila altında! İşte ilk müsilaj raporu
                Haberler Yaşam Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Gök gürültülü yağışlar geliyor! | HAVA DURUMU RAPORU