Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Gök gürültülü yağışlar geliyor! | HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdülüğü'nden flaş bir yağış uyarısı geldi. Yaz aylarına girmemizle havaların ısınması beklenirken yağış uyarıları peş peşe yapılıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.