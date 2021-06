Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Gök gürültülü yağışlar geliyor! | HAVA DURUMU RAPORU

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Uzmanlar 'yaz ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yaz sıcakları kuzey bölgelerde maalesef daha var. Ama güneyde ise normal yaz sıcağı diyeceğimiz şeyler daha bir 15 gün var gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta yağmur var Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Her yerinde diyorum ama gün ve gün her yerinde olacak. Yarın akşama doğru gündüz saatlerinde Marmara'dan başlayacak yağmur.

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK"

İkinci gün yani Salı günü İç Anadolu'yu da içine alacak. Doğu Anadolu'nun kuzeyini de içine alarak gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.

Çarşamba günü Marmara'dan uzaklaşıyor yağış. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde olacak. Perşembe günü ise; İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinin batısında yağışlar görülecek. Yağışlar gök gürültülü sağanak yağışlı 5. gün ise devam ediyor.