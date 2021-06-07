Tuncelili Mahir Gündoğdu, Pülümür'ün 2 bin 600 rakımlı Çobanyıldızı Yaylası'nda dünyaya geldi. Yaşıtları gibi dershaneye gitmedi. Bir yandan çobanlık yapıp bir yandan da okulunu bitirdi. 2016'da LGS'ye girdi. Türkiye birincisi olup Robert Kolej'e yerleşti.

Bu yıl liseyi bitirecek olan Mahir'in hedefi Hollanda'daki Tilburg Üniversitesi'ne girmekti. Şu sıralar yaylada ailesinin yanında olan Mahir, "Robert'i tam burslu tamamladım. Hollanda'daki Tilburg Üniversitesi'nden kabul aldım. Bir yandan da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyorum" dedi.

Yaylada ailesine destek veren Mahir, şöyle devam etti: Günde iki kez olmak üzere, 5 saat boyunca koyun sağıyoruz. Annem babamla tulum peyniri yapıyorum. İş aralarında ise yanımda getirdiğim kitaplarla ders çalışıyorum, roman okuyorum. Burada internet bağlantısı da yok. Bu nedenle kişisel gelişimim için, bol bol kitap okuyorum.

Öte yandan Mahir'in babası Güzel Gündoğdu oğlunun yurt dışında okuyabilmesi için, bursa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Gündoğdu, "Mahir'in eğitimi için hayırsever insanlardan burs bekliyoruz. Yurt dışında okuduktan sonra ülkemize faydalı bir çocuk olacak. Bundan eminim" dedi.