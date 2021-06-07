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    doğdu ’de doğdu çobanlık yapıp okudu LGS’de birinci oldu

    li doğdu, ’ün 2 bin 600 rakımlı ’nda dünyaya geldi. Yaşıtları gibi dershaneye gitmedi. Bir yandan çobanlık yapıp bir yandan da okulunu bitirdi. 2016’da LGS’ye girdi. Türkiye birincisi olup ’e yerleşti.

    Mahir evlat

    li doğdu, 'ün 2 bin 600 rakımlı 'nda dünyaya geldi. Yaşıtları gibi dershaneye gitmedi. Bir yandan çobanlık yapıp bir yandan da okulunu bitirdi. 2016'da LGS'ye girdi. Türkiye birincisi olup 'e yerleşti.

    Bu yıl liseyi bitirecek olan Mahir'in hedefi 'daki 'ne girmekti. Şu sıralar yaylada ailesinin yanında olan Mahir, "Robert'i tam burslu tamamladım. Hollanda'daki Tilburg Üniversitesi'nden kabul aldım. Bir yandan da 'na () hazırlanıyorum" dedi.

    Yaylada ailesine destek veren Mahir, şöyle devam etti: Günde iki kez olmak üzere, 5 saat boyunca koyun sağıyoruz. Annem babamla tulum peyniri yapıyorum. İş aralarında ise yanımda getirdiğim kitaplarla ders çalışıyorum, roman okuyorum. Burada internet bağlantısı da yok. Bu nedenle kişisel gelişimim için, bol bol kitap okuyorum.

    Öte yandan Mahir'in babası Gündoğdu oğlunun yurt dışında okuyabilmesi için, bursa ihtiyaç olduğunu söyledi.

    Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Gündoğdu, "Mahir'in eğitimi için hayırsever insanlardan burs bekliyoruz. Yurt dışında okuduktan sonra ülkemize faydalı bir çocuk olacak. Bundan eminim" dedi.

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    Haberler Yaşam Mahir Gündoğdu Tunceli’de doğdu çobanlık yapıp okudu LGS’de birinci oldu