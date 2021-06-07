Eşiyle tartışan kadın balkondan atladı şikayetçi olmadı! O anlar kamerada

BALKONDAN ATLADI

Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle H.S., iddiaya göre, 1'inci katın balkonundaki demirlerden kendisini sallandırdıktan sonra atladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı H.S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S. de polis tarafından gözaltına alındı.