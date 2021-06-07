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    • Yaşam
    • 07.06.2021 11:01
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    • 07.06.2021 11:20
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    Eşiyle tartışan kadın balkondan atladı şikayetçi olmadı! O anlar kamerada

    'da eşiyle tartışan H.S. (35) adlı kadın, 1'inci kattaki evin balkonundan atladı. Yaralanan H.S., hastaneye kaldırılırken, eşi M.S. de gözaltına alındı. Eşinin şikayetçi olmaması üzerine M.S., serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    Eşiyle tartıştı balkondan atladı! İşte o anlar

    Olay, cumartesi günü, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'dan Adana'daki ağabeyine misafirliğe gelen H.S. ve kocası M.S., evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    BALKONDAN ATLADI
    Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle H.S., iddiaya göre, 1'inci katın balkonundaki demirlerden kendisini sallandırdıktan sonra atladı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı H.S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S. de polis tarafından gözaltına alındı.

    EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI SERBEST KALDI
    H.S.'nin, hastanedeki ifadesinde, eşiyle tartıştığını ve kendisini balkondan bıraktığını söylediği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan H.S., eşinden şikayetçi olmadı. M.S. de serbest bırakıldı.
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        Haberler Yaşam Eşiyle tartışan kadın balkondan atladı şikayetçi olmadı! O anlar kamerada