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    • Güncel
    • 07.06.2021 09:58
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    • 07.06.2021 13:42
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdülüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yaz aylarına girmemizle havaların ısınması beklenirken yağış uyarıları peş peşe yapılıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, , 'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, , , , , ve çevreleri, ile 'ın kuzeyi, , Ordu, , ve 'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, , Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 7 Haziran hava durumu raporu.

    AA
    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdülüğü'nden flaş bir yağış uyarısı geldi. Yaz aylarına girmemizle havaların ısınması beklenirken yağış uyarıları peş peşe yapılıyor.

    Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

    Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman'ın doğu, Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğu, Erzurum'un doğu, Kars'ın güney ve Ağrı'nın batı çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

    Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA
        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 27°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 25°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 25°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 28°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Manisa, Kütahya ile İzmir'in kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İZMİR °C, 33°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 34°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 31°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        İşte 5 günlük hava durumu raporu:

        7 HAZİRAN HAVA DURUMU

        8 HAZİRAN HAVA DURUMU

        9 HAZİRAN HAVA DURUMU

            10 HAZİRAN HAVA DURUMU

            11 HAZİRAN HAVA DURUMU

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 25°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 26°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİVAS °C, 23°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 23°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 27°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 23°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 23°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri, Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Rize, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BAYBURT °C, 22°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 25°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 22°C
            Parçalı bulutlu

            IĞDIR °C, 31°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu

            KARS °C, 22°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı!