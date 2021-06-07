Mabet ağacı son günlerde vatandaşların merak ettikleri arasında yer aldı. Faydaları saymakla bitmeyen bu bitki Doğu Çin'deki Zhejiang eyaletindeki Tian Mu Shan milli parkında en az iki küçük alanda yabani ortamda da yetişmektedir. Yapraklarında 40 farklı bileşen bulunduran Mabet ağacı 'Beyin ağacı' olarak da anılıyor. Peki, mabet ağacı nedir, özellikleri nelerdir? Mabet ağacı yaprağı faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

MABET AĞACI NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mabet ağacı, günümüzde varlığını sürdüren hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmayan, tamamıyla kendine özgü bir ağaçtır. Botanikçilerce, bitkiler (Plantea) alemi içindeki ayrı bir bölümde (Ginkgophyta) değerlendirilir. Bilinen yaşayan fosil türlerinin en iyi örneklerinden biridir. Ginkgo biloba, açık tohumlular (gymnospermae) olarak anılan, başka bir deyişle tohumları bir meyve tarafından koruma altında olmayan bir ağaç türüdür (açık tohumluların tersi: kapalı tohumlular (angiospermae)).

İşte faydaları hakkında bilgiler;