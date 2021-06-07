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    • Yaşam
    • 07.06.2021 11:19
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    • 07.06.2021 11:24
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    , özellikleri nelerdir? yaprağı faydaları nelerdir?

    na dair detaylar özellikle son saatlerde araştırılmaya başlandı. Ana vatanı Çin olan ve bin yıla kadar yaşayabilen mabet ağacının faydaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mabet ağacı yaprağı Hiroşima felaketinde sağ kalan tek bitki türü olarak da biliniyor. Peki, , özellikleri nelerdir? Mabet ağacı yaprağı faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

    Mabet ağacı nedir, özellikleri nelerdir?

    Mabet ağacı son günlerde vatandaşların merak ettikleri arasında yer aldı. Faydaları saymakla bitmeyen bu bitki Doğu Çin'deki Zhejiang eyaletindeki Tian Mu Shan milli parkında en az iki küçük alanda yabani ortamda da yetişmektedir. Yapraklarında 40 farklı bileşen bulunduran Mabet ağacı 'Beyin ağacı' olarak da anılıyor. Peki, mabet ağacı nedir, özellikleri nelerdir? Mabet ağacı yaprağı faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

    MABET AĞACI NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Mabet ağacı, günümüzde varlığını sürdüren hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmayan, tamamıyla kendine özgü bir ağaçtır. Botanikçilerce, bitkiler (Plantea) alemi içindeki ayrı bir bölümde (Ginkgophyta) değerlendirilir. Bilinen yaşayan fosil türlerinin en iyi örneklerinden biridir. Ginkgo biloba, açık tohumlular (gymnospermae) olarak anılan, başka bir deyişle tohumları bir meyve tarafından koruma altında olmayan bir ağaç türüdür (açık tohumluların tersi: kapalı tohumlular (angiospermae)).

    İşte faydaları hakkında bilgiler;

    Uzun süre, yabani ginkgo soyunun tükenmiş olduğu düşünülmüşse de, bugün Doğu Çin'deki Zhejiang eyaletindeki Tian Mu Shan milli parkında en az iki küçük alanda yabani ortamda da yetişmekte olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu bölgenin bin yılı aşkın süredir insanlarca iskan edilmiş olduğu göz önüne alındığında, buralardaki ginkgoların ne derece yabani, ve ne derece bölge halkınca terbiye edilmiş türler olduğu tartışmaya açıktır.

    MABET AĞACI YAPRAĞI FAYDALARI

    Ana vatanı Orta ve Doğu Çin olan Mabet ağacı bin yıl kadar uzun süre yaşayabiliyor. Atom bombasına maruz kalan Hiroşima'da, sağ kalan tek bitki türü olarak bilinen Mabet ağacının faydaları da saymakla bitmiyor. Ağaç Türkiye'de birkaç ilde AR-GE çalışmaları ile yetiştirilmeye çalışıldı. Yapraklarında 40 farklı bileşen bulunduran Mabet ağacı 'Beyin ağacı' olarak da anılıyor.

        Tarihi 200 milyon yıl öncesine dayanan Mabet ağacının günümüzde hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmuyor. Sadece yaprakları tüketilen Mabet ağacının kalp damar rahatsızlıklarından beyin gelişimine kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor. Sivas kent merkezi Çarşıbaşı mahallesinde bulunan Aktar Orhun Özfidancı, mabet ağacı yaprağının faydalarını anlattı.

        FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

        Aktar Orhun Özfidancı,,mabet ağacı yaprağının birçok faydası olduğunu belirterek, "Çin menşeili bir yapraktır. Bu yaprak genel olarak demleme usulü ile tüketilir. Yaşı kaynatılarak da kullanılabilir ama kurusunu demleyip içmek daha fayda gösterir. Kapsülleri de mevcuttur.

        Mabet ağacı ginkgo biloba ismiyle de bilinir. Bu yaprağın faydaları şunlardır. Algı yönetimini sağlar, zihinsel yorgunluğu alır. Kulak çınlamasına, vertigo hastalığına fayda gösterir. Vücudun kendisini toplamasını sağlar. B12 ihtiyacı bu yaprakla giderilebilir. Kalp damar rahatsızlıklarında kullanılır'' dedi.

            AĞAÇ YAPRAĞI TEHLİKEDE

            Özfidancı, mabet ağacı yaprağının tehlike altında söyleyerek," Mabet ağacı yaprağı şuanda Çin taraflarından geldiği ve yanlış toplandığı için şuanda tehlikede. Türkiye'de de 1800'lü yıllarda İstanbul taraflarında kent ormanında yetiştirilmeye başlanmış. Müşteri geliyor. 'Benim unutkanlığım var ya da şöyle bir rahatsızlığım var bize hangi ürünü önerebilirsin' diyor. Bizde ağırlıklı olarak mabet ağacı yaprağını öneriyoruz. 40 gramlık paketlerde satışını yapıyoruz fiyatı ise 15 lira'' şeklinde konuştu.
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