Sevgilisi Yusuf Aydın'ın, kızının fotoğraflarını montajla uygunsuz hale getirerek paylaştığını söyleyen Fevzi Aladağ, "'Kızının adı çıktı' denilince aileler arasında evlenmelerine karar verildi. Ben o zaman Kıbrıs'ta çalışıyordum. Kızımın başına çorap ördüler. Resmi nikahta yapmadılar. Daha evleneli birkaç ay olmuştu. Ne olduysa o evde oldu. Kızımın hayatını kararttılar" dedi.