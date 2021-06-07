Sevgilisi Yusuf Aydın'ın, kızının fotoğraflarını montajla uygunsuz hale getirerek paylaştığını söyleyen Fevzi Aladağ, "'Kızının adı çıktı' denilince aileler arasında evlenmelerine karar verildi. Ben o zaman Kıbrıs'ta çalışıyordum. Kızımın başına çorap ördüler. Resmi nikahta yapmadılar. Daha evleneli birkaç ay olmuştu. Ne olduysa o evde oldu. Kızımın hayatını kararttılar" dedi.
"CESET BAZANIN ALTINDAYKEN KÜLOTLU ÇORAP GİYDİRMİŞLER"
Aladağ, şöyle devam etti: "Şüpheli bulgular ortaya çıkınca şimdi savcılığa başvurarak şikayetçi olduk. Çünkü, kızım bazanın altında kaldıktan 3-4 saat sonra hastaneye götürülmüş.
Üstelik, kayınvalidesi ve görümceleri, kızımın cesedi bazanın altındayken kıyafetlerini değiştirmişler. Gerekçesini de, 'üzerinde gecelikleri vardı. Bu nedenle giydirdik' diye açıklamışlar. Külotlu çorap bile giydirmişler.