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    • Yaşam
    • 07.06.2021 11:24
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    • 07.06.2021 11:29
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    Oyuncu 'dan sosyal medya fenomeni 'e tayt dayağı! İtiraf geldi: İki tokat attım

    Sosyal medya fenomeni , bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı oyuncu tarafından tayt giydiği için bayılana kadar dövüldü. Aldığı darbeler sonucu bir süre bayılan Başak Ermiş, ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi. Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Can Topçu, Başak Ermiş'e tokat attığını kabul ederek, "İki tane tokat attım." dedi.

    takvim.com.tr
    Oyuncudan fenomene tayt dayağı!
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    Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş (22) ve üç aydır birlikte olduğu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki evde yaşıyordu. Önceki akşam eve arkadaşları da gelmiş sohbet ediyorlardı.



    ARKADAŞLARININ YANINDA YUMRUKLAMAYA BAŞLADI
    Can Topçu, Başak Ermiş'in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Başak Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti. İsteğinin yerine gelmediğini gören Can Topçu, Başak Ermiş'i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.


    GENÇ FENOMEN BAYILDI
    Evde bulunan arkadaşları Başak Ermiş'i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Can Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Başak Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı.


        Ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi. Can Topçu evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Başak Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.


        'HABERLERDE GÖRÜRÜZ'
        Genç fenomen, saatlerce yumruk yediğini ve daha sonra bayıldığını belirterek, "Bayıldıktan sonra beni uyandırmaya çalıştı, uyandığımda gitti. Hemen eniştemi aradım, geldi aldı beni. Darp raporu aldık.

        Anneme gittim. 3 aydır kendisine bakıyorum kira olsun, yemeği, uçak biletleri, taksileri, telefonu yok kulaklık istemesi sürekli bir şeyler aldım. Babası ömrü hayatı boyunca bu kadar bakmamıştır. Besle kargayı oysun gözünü. Bir daha böyle bir şeye cesaret edeceğini düşünmüyorum. Çevremdeki herkes uyardı, birkaç güne cinayet haberlerinde görürüz diye ama inanmadım" dedi.

            ÖLMEK İSTEMİYORUM
            Aldığı darbeler sonucu bir süre bayılan Başak Ermiş, ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi.

            Eniştesi tarafından evden alınarak annesinin evine götürülen Başak Ermiş, "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni" diye yardım istedi.

            SİLAHLARLA POZ VERMİŞ
            Başak Ermiş'i darp eden Can Topçu'nun 'Adana 01' dizisinde rol alırken çekilmiş silahlı fotoğrafları da ortaya çıktı. Dizi setinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşan Can Topçu, rap müziği de yapıyor.

                20 binin üzerinde takipçisi bulunan Can Topçu'nun sosyal medyada çektiği videolar da binlerce beğeni alıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Başak Ermiş, silahlarla ilgili görüntüler için "Fotoğraflardaki silahlar dizi setindeki silahlar, bildiğim kadarı ile silahı yoktu" şeklinde açıklama yaptı.

                Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Can Topçu, Başak Ermiş'e tokat attığını kabul ederek, "İki tane tokat attım." dedi.


                İşte Topçu'nun o açıklamaları;

                Benim yanımda böyle fotoğraflar çekilip sosyal medyaya paylaşıyordu karışmıyordum bunca zaman sustum neden şimdi bir tayt giydi diye şiddet uygulayım sizce gerçekten bu mantıklı mı? Giyiniş konusu herkesin kendi tercihi ailesi karışmıyor benimde karışmaya hakkım yok ama herkesin empati kurmasını istiyorum lütfen, sizin sevgiliniz karşınızda can dostu dediniz insana arzulayarak dokunmaya çalışsa tepkiniz ne olurdu? Susarız diyen insanları bilemem ben o kadar rahat birisi değilim can dostu dediğim insan da zaten dokunmasına engel oldu sevdiğim sandığım kıza da Allah şahidimdir iki tane tokat attım yumruk kullanmadım burnu, çenesi dudakları ve kaşlarında dolgu var diye en ufacık darbede şişme yapabilir yaptıranlar da gayet iyi bilir söylüceklerim bu kadar kendisi prim uğruna bunu sosyal medyaya yansıtarak kendisi küçük düştü ve bu olayla alakalı paylaşım yapmayacağım.

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                Haberler Yaşam Oyuncu Can Topçu'dan sosyal medya fenomeni Başak Ermiş'e tayt dayağı! İtiraf geldi: İki tokat attım