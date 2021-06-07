Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Can Topçu, Başak Ermiş'e tokat attığını kabul ederek, "İki tane tokat attım." dedi.





İşte Topçu'nun o açıklamaları;

Benim yanımda böyle fotoğraflar çekilip sosyal medyaya paylaşıyordu karışmıyordum bunca zaman sustum neden şimdi bir tayt giydi diye şiddet uygulayım sizce gerçekten bu mantıklı mı? Giyiniş konusu herkesin kendi tercihi ailesi karışmıyor benimde karışmaya hakkım yok ama herkesin empati kurmasını istiyorum lütfen, sizin sevgiliniz karşınızda can dostu dediniz insana arzulayarak dokunmaya çalışsa tepkiniz ne olurdu? Susarız diyen insanları bilemem ben o kadar rahat birisi değilim can dostu dediğim insan da zaten dokunmasına engel oldu sevdiğim sandığım kıza da Allah şahidimdir iki tane tokat attım yumruk kullanmadım burnu, çenesi dudakları ve kaşlarında dolgu var diye en ufacık darbede şişme yapabilir yaptıranlar da gayet iyi bilir söylüceklerim bu kadar kendisi prim uğruna bunu sosyal medyaya yansıtarak kendisi küçük düştü ve bu olayla alakalı paylaşım yapmayacağım.