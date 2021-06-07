Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş (22) ve üç aydır birlikte olduğu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki evde yaşıyordu. Önceki akşam eve arkadaşları da gelmiş sohbet ediyorlardı.
ARKADAŞLARININ YANINDA YUMRUKLAMAYA BAŞLADI
Can Topçu, Başak Ermiş'in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Başak Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti. İsteğinin yerine gelmediğini gören Can Topçu, Başak Ermiş'i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.
GENÇ FENOMEN BAYILDI
Evde bulunan arkadaşları Başak Ermiş'i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Can Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Başak Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı.