CAN TOPÇU KİMDİR?



Dizi setinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşan Can Topçu, rap müziği de yapıyor. 20 binin üzerinde takipçisi bulunan Can Topçu'nun sosyal medyada çektiği videolar da binlerce beğeni alıyor.



Başak Ermiş, silahlarla ilgili görüntüler için "Fotoğraflardaki silahlar dizi setindeki silahlar, bildiğim kadarı ile silahı yoktu" şeklinde açıklama yaptı.