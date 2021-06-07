Başak Ermiş üç aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Can Topçu tarafından tayt giydiği için darp edildi. Eniştesini arayan Başak Ermiş, "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni" diyerek yardım istedi. Peki, Başak Ermiş kimdir, kaç yaşında? Can Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
BAŞAK ERMİŞ KİMDİR?
Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş (22) ve üç aydır birlikte olduğu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki evde yaşıyordu. Önceki akşam eve arkadaşları da gelmiş sohbet ediyorlardı.
İşte detaylar;
Can Topçu, Başak Ermiş'in giydiği taytı değiştirmesini istedi. Başak Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti. İsteğinin yerine gelmediğini gören Can Topçu, Başak Ermiş'i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.
Evde bulunan arkadaşları Başak Ermiş'i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Can Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Başak Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı.
Ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi. Can Topçu evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Başak Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.