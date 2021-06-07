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    • Yaşam
    • 08.06.2021 01:16
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    • 08.06.2021 01:16
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    'da jandarma trafik aracı kaza yaptı! 2'si asker 4 yaralı

    'da jandarma trafik aracı kaza yaptı. Kaza sonrası 2'si uzman çavuş 4 kişi yaralandı. Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    AA
    Jandarma aracı kaza yaptı!

    'da jandarma trafik aracı ile cipin çarpışması sonucu 2'si uzman çavuş 4 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, yolu Çakraz tepesi mevkisinde yol çalışması nedeniyle bölünmüş yolda ters şeritte seyreden . idaresindeki 74 BR 008 plakalı cip ile karşı yönden gelen uzman çavuş İ.N. yönetimindeki 74 JAA 0432 plakalı Amasra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi aracı çarpıştı.

    Kazada cip sürücüsü Mevlüt D, aynı araçtaki Hayrettin I. ile jandarma trafik aracının sürücüsü uzman çavuş İ.N. ve uzman çavuş A.Y. yaralandı.

    112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Bartın'da jandarma trafik aracı kaza yaptı! 2'si asker 4 yaralı