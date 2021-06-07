Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükberk mahallesi 6'ıncı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirlerine komşu olan ve aralarında geçtiğimiz Cumartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıkan Burak Sokulluoğlu ile Ergün ve Ersin Baştürk kardeşler akşam saatlerinde evlerinin önünde karşılaştı. İki grubun arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştürk kardeşlerin bıçakla saldırdığı Burak Sokulluoğlu evindeki tüfeği alarak dışarı çıktı.