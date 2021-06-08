Son dakika haberi... Antalya'da yaşayan Dilek Göktaş isimli annenin yardım çığlıkları duyanları derinden üzüyor... Genç kadının kocası uyuşturucu ile tanıştıktan sonra hayatları adeta kâbusa dönmüş durumda.
SABAH'ta yer alan habere göre, 9 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı A.O.'dan iki yıldan bu yana şiddet gördüğünü söyledi. Eşinden en son 31 Mayıs'ta dayak yiyen Göktaş, "Eşim otelde tatlı şefi olarak çalışıyor, kışları da kamyon şoförlüğü yapıyordu. 2 yıl önce ise tamamen kamyonculuğa başladı. Hiç durmadan gidip geldiği için, araç kullanırken uyumamak ve enerji almak adına, arkadaşlarının tavsiyesiyle uyuşturucuya alıştı. Madde bağımlısı olduktan sonra da şiddet görmeye başladım. Kafamda cam sürahi kırıp, boynuma falçata dayadı." dedi.
Göktaş "Geçtiğimiz ocak ayında eve kapatıp 2 gün dövdü. Dayanamayıp polise şikayet ettim. Karakolun kapısından girerken, 'Akıllı ol, 18 yaşında kızın var' diye tehdit etti. Kızıma bir şey yapmasından korktuğum için şikayetimi geri çektim. Bu sırada 1 ay uzaklaştırma aldı. 20'nci gün çok sakin bir şekilde 'Oğlumu görmek istiyorum' diyerek eve geldi" şeklinde konuştu.