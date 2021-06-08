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    • Yaşam
    • 08.06.2021 07:00
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    • 08.06.2021 07:00
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    Son dakika: 'da yaşan annenin feryadı yürekleri yaktı! Önce başında sürahi kırdı ardından ise falçata ile...

    Son dakika haberi... 'da yaşayan isimli annenin yardım çığlıkları duyanları derinden üzüyor... Genç kadının kocası uyuşturucu ile tanıştıktan sonra hayatları adeta kâbusa dönmüş durumda. Göktaş kocasından gördüğü şiddeti "Kafamda cam sürahi kırıp, boynuma falçata dayadı" diye anlatarak yardım istedi.

    Antalya'da yürek yakan yardım çığlığı

    Son dakika haberi... Antalya'da yaşayan Dilek Göktaş isimli annenin yardım çığlıkları duyanları derinden üzüyor... Genç kadının kocası uyuşturucu ile tanıştıktan sonra hayatları adeta kâbusa dönmüş durumda.

    SABAH'ta yer alan habere göre, 9 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı A.O.'dan iki yıldan bu yana şiddet gördüğünü söyledi. Eşinden en son 31 Mayıs'ta dayak yiyen Göktaş, "Eşim otelde tatlı şefi olarak çalışıyor, kışları da kamyon şoförlüğü yapıyordu. 2 yıl önce ise tamamen kamyonculuğa başladı. Hiç durmadan gidip geldiği için, araç kullanırken uyumamak ve enerji almak adına, arkadaşlarının tavsiyesiyle uyuşturucuya alıştı. Madde bağımlısı olduktan sonra da şiddet görmeye başladım. Kafamda cam sürahi kırıp, boynuma falçata dayadı." dedi.

    Göktaş "Geçtiğimiz ocak ayında eve kapatıp 2 gün dövdü. Dayanamayıp polise şikayet ettim. Karakolun kapısından girerken, 'Akıllı ol, 18 yaşında kızın var' diye tehdit etti. Kızıma bir şey yapmasından korktuğum için şikayetimi geri çektim. Bu sırada 1 ay uzaklaştırma aldı. 20'nci gün çok sakin bir şekilde 'Oğlumu görmek istiyorum' diyerek eve geldi" şeklinde konuştu.

        'SENİ SAKAT BIRAKIRIM'


        Göktaş, sözlerine şöyle devam etti: "Uzaklaştırma bittikten sonra yeniden şiddet uygulamaya devam etti. Dayanamayıp, şubatta oğlum ile birlikte evi terk edip, başka bir eve taşındım, ama kısa süre bizi buldu. En son 31 Mayıs'ta geldiğinde yine şiddet uyguladı. Gözümü bu hale getirdi. Bana, 'Seni sakat bırakırım' diye tehditler savurdu. Gözümü bu hale getirdikten sonra savcılığa dilekçe verdim. Savcılık bir ay uzaklaştırma verdi. Ancak her an gelebilir korkusuyla yaşıyorum. Hayatım kâbusa döndü. Sokağa çıkmaya korkuyorum. Çünkü, evim zemin katta olduğu için balkondan giriyor. Her saniye korku içinde yaşamaktan sinir hastası oldum. Oğlumun da benim de psikolojim bozuldu. Ölmek ya da sakat kalmak istemiyorum."

        Göktaş'ın A.O.'dan olan 4.5 yaşındaki oğlu E.O. da "Babam beni ve annemi sürekli dövüyor. polis amcalar bizi korusun" diyerek yardım istedi.
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            Haberler Yaşam Son dakika: Antalya'da yaşan annenin feryadı yürekleri yaktı! Önce başında sürahi kırdı ardından ise falçata ile...