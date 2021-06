Göktaş, sözlerine şöyle devam etti: "Uzaklaştırma bittikten sonra yeniden şiddet uygulamaya devam etti. Dayanamayıp, şubatta oğlum ile birlikte evi terk edip, başka bir eve taşındım, ama kısa süre bizi buldu. En son 31 Mayıs'ta geldiğinde yine şiddet uyguladı. Gözümü bu hale getirdi. Bana, 'Seni sakat bırakırım' diye tehditler savurdu. Gözümü bu hale getirdikten sonra savcılığa dilekçe verdim. Savcılık bir ay uzaklaştırma verdi. Ancak her an gelebilir korkusuyla yaşıyorum. Hayatım kâbusa döndü. Sokağa çıkmaya korkuyorum. Çünkü, evim zemin katta olduğu için balkondan giriyor. Her saniye korku içinde yaşamaktan sinir hastası oldum. Oğlumun da benim de psikolojim bozuldu. Ölmek ya da sakat kalmak istemiyorum."