Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de otel işletmecisi olan Mehmet İnan, 1992 yılında babaannesi Hatice İnan'ı, 2004'te ise adını taşıdığı dedesi Mehmet İnan'ı kaybetti. Babaannesi ve dedesinin anısını yaşatmak isteyen İnan, onların balmumu heykellerini yaptırmaya karar verdi. Çok kolay değildi elbette. Ancak o başaracağına inandı ve yola çıktı.

Bu işte başarılı kişileri buldu ve babaannesi ile dedesinin balmumu heykelini yaptırdı. Mehmet İnan, "Dede evimiz o dönem gelen çığla yıkılmıştı. Biz de aynı evi yeniden yaptık ve müze haline dönüştürdük" dedi.

AYNI EVİ YAPTIRDIK

Karar verdiğinde biraz endişe duyduğunu da belirten İnan şöyle konuştu: Uzungöl'ün geleneksel mimarisini içinde barındıran bir evdi. O dönemde olduğu gibi hiç çivi kullanmadan eski metotlarla aynı evi yaptık. Babaanne ve dedemiz, o evde her zaman şömine başında oturan insanlardı. Bu evi yapmışken şömine başına yine babaanne ve dedemin balmumu heykelini yaptırmak istedim. Babama, amcalarıma ve halama büyük bir sürpriz oldu. Dedem ve babaannem yeniden burada hayat buldu.