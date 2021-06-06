Antalya'da beyaz diş hayaliyle operasyona girip çenesindeki ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan ve 'delirten hastalık' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesilen Sunay Öztürk, 2 yıldır gördüğü tedavilerinin ardından ağrısı bir tık daha azaldı.

Şimdiye kadar 16 operasyon geçiren ve hastalığı yüzünden işsiz kalan talihsiz kadın, 25 yıllık dostunun kendisine iş imkanı sunmasıyla bu sefer mutluluk gözyaşı döktü.

Daha önce ötenaziyle hayatına son verme isteğiyle gündemde de olan Öztürk, "Ötenazi benim için bir sondu, demek ki değilmiş. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamıyormuş. Artık yeni bir sayfa açtım" dedi.

Öztürk'ün arkadaşı Aygül Pamuk ise duygularını şu sözlerle ifade etti: O çok çok iyi bir dost. Onun mutlu olması beni de mutlu ediyor. Her zaman onun yanındayım ve sonuna kadar destekçisiyim."