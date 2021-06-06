Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'Delirten hastalık'tan dolayı 32 dişini kaybetti: Arkadaşı yardım etti hayata yeninden döndü

    ‘Delirten hastalık’ yüzünden 32 dişini kaybeden , 25 yıllık dostunun iş imkanı sunmasıyla mutluluk gözyaşı döktü. Öztürk, “Ölmek istedim. Arkadaşım beni hayata bağladı’ dedi.

    Mutluluk gözyaşları

    Antalya'da beyaz diş hayaliyle operasyona girip çenesindeki ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan ve 'delirten hastalık' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesilen , 2 yıldır gördüğü tedavilerinin ardından ağrısı bir tık daha azaldı.

    Şimdiye kadar 16 operasyon geçiren ve hastalığı yüzünden işsiz kalan talihsiz kadın, 25 yıllık dostunun kendisine iş imkanı sunmasıyla bu sefer mutluluk gözyaşı döktü.

    Daha önce ötenaziyle hayatına son verme isteğiyle gündemde de olan Öztürk, "Ötenazi benim için bir sondu, demek ki değilmiş. 'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamıyormuş. Artık yeni bir sayfa açtım" dedi.

    Öztürk'ün arkadaşı ise duygularını şu sözlerle ifade etti: O çok çok iyi bir dost. Onun mutlu olması beni de mutlu ediyor. Her zaman onun yanındayım ve sonuna kadar destekçisiyim."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mahmur operasyonunun şifreleri
    Haberler Yaşam Sunay Öztürk 'Delirten hastalık'tan dolayı 32 dişini kaybetti: Arkadaşı yardım etti hayata yeninden döndü