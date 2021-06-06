Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hacıeyüplü Mahallesi'nde nevresim ve havlu üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikadan yükselen dumanın kent genelinden görülebildiği yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 27 itfaiye aracı ile 70 personel müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, çok miktarda tekstil ürününün olduğu fabrikayı saran alevleri yaklaşık 4 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına aldı.

Kullanılamaz hale gelen fabrikadaki çalışmalar devam ediyor.