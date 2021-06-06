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    • Güncel
    • 06.06.2021 07:47
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    • 06.06.2021 07:52
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    | Meteorolojiden İstanbul'a kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor | 6-10 Haziran

    tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bu hafta yurdun büyük bölümünde havanın yağışlı olacağı aktarıldı. Özellikle yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara'da sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki hafta boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli ...

    Meteorolojiden İstanbul'a kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 29°C
        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİVAS °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BAYBURT °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 22°C
            Parçalı bulutlu

            TOKAT °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            IĞDIR °C, 32°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KARS °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 30°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 28°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 31°C
                Az bulutlu ve açık

                6 HAZİRAN 2021 PAZAR HAVA DURUMU

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul'a kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor | 6-10 Haziran