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    • Yaşam
    • 06.06.2021 10:45
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    • 06.06.2021 10:45
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    'da uyuşturucu operasyonu! Evinde ve üzerinde 37 kilo esrar ele geçirildi

    'da uygulama yapan polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduğu kişinin evinde ve üstünde yapılan aramada 37 kilo esrar ele geçirildi. ., ve ., yapılan sağlık kontrollerinin ardından Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Ankara'da torbacı operasyonu! 37 kilo esrar...

    'da uygulama yapan polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduğu kişinin evinde ve üstünde yapılan aramada 37 kilo esrar ele geçirildi.
    nde görevli motorize yunus ekipleri, dün öğlen saatlerinde üzerinde durumundan şüphelenerek durdurdukları ., . ve 'nın üstünde yaptıkları aramada toplam 514 gram esrar buldu. Rıfat A. ve Mustafa A., verdikleri ilk ifadede uyuşturucuyu Arif D.'den satın aldıklarını söyledi. Emniyet ekipleri Arif D.'nin evinde arama yaptı. Ekiplerin Arif D.'nin evinde yaptığı aramada ise 36 kilo 500 gram esrar ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

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    Ekiplerin yaptığı incelemede, şüpheli Arif D.'nin kasten adam yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal etme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, başkasının kimlik bilgilerini kullanma suçları başta olmak üzere toplam 18 suç kaydı; Mustafa A.'nın fuhuşa zorlama, kasten adam yaralama, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçları başta olmak üzere toplam 23 suç kaydının olduğu, Rıfat A.'nın ise adam yarala suçundan toplam 4 sabıka kaydı bulundu.
    Arif D., Mustafa A. ve Rıfat A., yapılan sağlık kontrollerinin ardından Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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