Antalya'da köpeğin saldırısına uğrayan Yağız Çetin (3.5), ölümden döndü. Başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırmasıyla kurtulan küçük çocuğa 50 dikiş atıldı. Çetin, "Ben vurmadım. Sadece dokundum. Köpekleri artık sevmiyorum." dedi.
YÜREKLER AĞZA GELDİ
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yandı. Alevler güçlükle söndürüldü. Avrasya Tüneli'nde de yabancı plakalı bir araçta yangın çıktı. İki olay, trafiğe felç etti.
BİR KİŞİYE 446 BİN
10 bilen bir kişi, 446 bir lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 673'er lira, 8 bilenler 260'şar lira, 7 bilenler 50'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.
EGELOJİK FACİA
Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan müsilaj yani deniz salyası, paniğe yol açtı. ABD'li Washington Post gazetesinin bile manşetine taşıdığı çevre sorunu için düğmeye basıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) araştırma gemisi Bilim-2, denizde araştırma yapmaya başladı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, "Oksijen seviyeleri ciddi bir şekilde azalmış. Hızla önlem almamız gerekiyor. İlk defa bu kadar yaygın bir müsilajla karşılaştık" açıklaması yaptı.
HIZLA YAYILIYOR
Müsilaj tehlikesi, Ege'ye kadar ulaştı. Oyuncu Ata Demirer, dalış yaptığı sırada denizde oluşan müsilajı "Maalesef salya buraya kadar geldi" diyerek fotoğrafladı.