Antalya'da köpeğin saldırısına uğrayan Yağız Çetin (3.5), ölümden döndü. Başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırmasıyla kurtulan küçük çocuğa 50 dikiş atıldı. Çetin, "Ben vurmadım. Sadece dokundum. Köpekleri artık sevmiyorum." dedi.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yandı. Alevler güçlükle söndürüldü. Avrasya Tüneli'nde de yabancı plakalı bir araçta yangın çıktı. İki olay, trafiğe felç etti.

BİR KİŞİYE 446 BİN

10 bilen bir kişi, 446 bir lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 673'er lira, 8 bilenler 260'şar lira, 7 bilenler 50'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.