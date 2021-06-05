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    , sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı (Yaşam haberleri)

    'da köpeğin saldırısına uğrayan (3.5), ölümden döndü. Başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırmasıyla kurtulan küçük çocuğa 50 dikiş atıldı. Çetin, "Ben vurmadım. Sadece dokundum. Köpekleri artık sevmiyorum." dedi.

    Pes doğrusu

    Antalya'da köpeğin saldırısına uğrayan Yağız Çetin (3.5), ölümden döndü. Başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırmasıyla kurtulan küçük çocuğa 50 dikiş atıldı. Çetin, "Ben vurmadım. Sadece dokundum. Köpekleri artık sevmiyorum." dedi.

    YÜREKLER AĞZA GELDİ
    İstanbul'da     Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yandı. Alevler güçlükle söndürüldü. Avrasya Tüneli'nde de yabancı plakalı bir araçta yangın çıktı. İki olay, trafiğe felç etti.

    BİR KİŞİYE 446 BİN
    10 bilen bir kişi, 446 bir lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 673'er lira, 8 bilenler 260'şar lira, 7 bilenler 50'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

    EGELOJİK FACİA
    Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan müsilaj yani deniz salyası, paniğe yol açtı. ABD'li Washington Post gazetesinin bile manşetine taşıdığı çevre sorunu için düğmeye basıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) araştırma gemisi Bilim-2, denizde araştırma yapmaya başladı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, "Oksijen seviyeleri ciddi bir şekilde azalmış. Hızla önlem almamız gerekiyor. İlk defa bu kadar yaygın bir müsilajla karşılaştık" açıklaması yaptı.

    HIZLA YAYILIYOR
    Müsilaj     tehlikesi, Ege'ye kadar ulaştı. Oyuncu Ata Demirer, dalış yaptığı sırada denizde oluşan müsilajı "Maalesef salya buraya kadar geldi" diyerek fotoğrafladı.

        İRANILIR GİBİ DEĞİL
        Merdiven         altı estetik uygulamaları can aldı! Polis geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik'teki özel bir hastaneye baskın yaptı. Yurt dışından getirilen hastaların yetkisiz şekilde ameliyat edildiği işletmede, operasyonu gerçekleştirenlerin İran'dan geldiği hatta doktor bile olmadığı ortaya çıktı.

        Hastanenin sahibi olduğunu söyleyen M.T. "Hastanede genel cerrah olarak çalışıyorum. Buraya gelen herkesin ameliyatını ben yapıyorum" ifadesini kullandı. Anestezi Uzmanı A.G ise ifadesinde altı yıldır kurumda çalıştığını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Her biri hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. SEDA NUR GÜNAYDIN.
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        Haberler Yaşam Yağız Çetin, sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı (Yaşam haberleri)