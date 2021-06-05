Ünlü tatil merkezinde büyük rezalet! Polis her yerde arıyor: Lüks villada yetişkin filmi çektiler





POLİS ARAMAYA BAŞLADI

Çektikleri filmleri internet üzerinden yayınlayan çiftin paylaşımları yerel medyada haber oldu, bunun üzerine polis söz konusu villayı aramaya başladı.



Yerel medya, yetişkin film yıldızlarının sosyal medyada paylaştığı videolarda Endonezyalı bir oyuncunun da varlığını hemen fark etti ve kimliğinin ortaya çıkması fazla zaman almadı.