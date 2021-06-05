Ünlü tatil merkezinde büyük rezalet! Polis her yerde arıyor: Lüks villada yetişkin filmi çektiler

Dünya çapında her gün yaklaşık yarım milyon koronavirüs vakası tespit edilirken, Covid-19 aşısının yaygınlaşmasıyla birlikte Kuzey Yarımküre ülkelerinde yaz tatili hareketliliği de başladı.
HABER OLUNCA ORTALIK KARIŞTI
Ancak Ekvator kuşağı üzerindeki Endonezya'nın ünlü tatil adası Bali, bugünlerde bir skandalla çalkalanıyor. Sosyal medyadan arka arkaya paylaşılan görüntüler, yerel medyada haber olunca ortalık karıştı.
SAHİPLERİ YETİŞKİN FİLMİ YILDIZI
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Bali Adası'ndaki yerel polis, sosyal medyadan paylaşılan videoların şaşkınlığını yaşıyor. Polisi kızdıran videonun sahibi, yetişkin filmi yıldızı bir çift.