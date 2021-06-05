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    • Yaşam
    • 05.06.2021 11:40
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    • 05.06.2021 11:46
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    Ünlü tatil merkezinde büyük rezalet! Polis her yerde arıyor: Lüks villada yetişkin filmi çektiler

    Tüm dünyada her gün yaklaşık yarım milyon yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken sosyal medyada paylaşılan videolar depreme yol açtı. Lüks evin adresini bulan polis yetişkin filmlerinde rol alan beş kişinin peşine düştü. Yerel oyuncunun kimliği ise kısa sürede ortaya çıktı.

    Utanç görüntüleri! Polis peşlerine düştü

    Dünya çapında her gün yaklaşık yarım milyon koronavirüs vakası tespit edilirken, Covid-19 aşısının yaygınlaşmasıyla birlikte Kuzey Yarımküre ülkelerinde yaz tatili hareketliliği de başladı.



    HABER OLUNCA ORTALIK KARIŞTI
    Ancak Ekvator kuşağı üzerindeki Endonezya'nın ünlü tatil adası Bali, bugünlerde bir skandalla çalkalanıyor. Sosyal medyadan arka arkaya paylaşılan görüntüler, yerel medyada haber olunca ortalık karıştı.



    SAHİPLERİ YETİŞKİN FİLMİ YILDIZI
    Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Bali Adası'ndaki yerel polis, sosyal medyadan paylaşılan videoların şaşkınlığını yaşıyor. Polisi kızdıran videonun sahibi, yetişkin filmi yıldızı bir çift.



        YETİŞKİN FİLMİ VİLLASINA HOŞGELDİNİZ
        TikTok'tan Twitter'a birçok mecrada hesabı olan çiftin 'Yetişkin filmi villasına hoşgeldiniz' başlığıyla yayınladığı video, Bali'de depreme yol açtı.



        POLİS ARAMAYA BAŞLADI
        Çektikleri filmleri internet üzerinden yayınlayan çiftin paylaşımları yerel medyada haber oldu, bunun üzerine polis söz konusu villayı aramaya başladı.

        Yerel medya, yetişkin film yıldızlarının sosyal medyada paylaştığı videolarda Endonezyalı bir oyuncunun da varlığını hemen fark etti ve kimliğinin ortaya çıkması fazla zaman almadı.



        Putri Penelope isimli yerel oyuncunun yanı sıra polis söz konusu filmlerde rol alan toplam beş kişinin peşine düştü, yerel medyadaki haberlerin sayısı da giderek arttı.



            EVİN SAHİBİNE ULAŞILAMADI
            Hikayenin büyümesi üzerine polis paylaşımların yapıldığı villayı Jalan Umalas semtinde buldu ancak şimdiye kadar lüks evin sahibine ulaşabilmiş değil.



            YAKALANIRSA TUTUKLANACAK
            Milliyet'te yer alan habere göre, Endonezya polisi, göçmenlik bürosunun da katıldığı soruşturmada yetişkin film yıldızlarının yakalanması halinde tutuklanacağını açıkladı.

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