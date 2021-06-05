"ÖLÜ KUŞLARA DOKUNUP, ELLERİNİ AĞIZLARINA GÖTÜRMESİNLER"

Yılmaz, "Halkımız 'Kuşlardan direkt bana virüs bulaşıyor' gibi algılamasın. Direkt kuşlardan virüs bulaşmıyor. Yine de ölü kuşlara özellikle çocukların açıp onların etleriyle oynayıp, sonra ağızlarına burunlarına götürmemeye dikkat etsinler. Kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde çizik falan varsa o şekilde bulaşabilir. Ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesi ve onlardan insanlara bulaşıyor" diye konuştu.